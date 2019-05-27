Полиция поймала новосибирца, который взял в руки чужой телефон

В Новосибирске ищут свидетелей конфликта возле станции метро «Золотая Нива» — одного из мужчин задержали после драки с чужим телефоном в руках. Сейчас Руслан Бекух находится в изоляторе временного содержания, а его семья уверена, что он не отбирал телефон, а взял его из рук прохожих девушек. Конфликт случился возле торговой точки «Хмельной Ларь» на улице Бориса Богаткова в ночь с 24 на 25 мая. В драке, после которой Бекуха поймала полиция, участвовало четыре человека — по два оппонента с каждой стороны.

«Получилась драка между парнями, и в ходе этой драки, видимо, у потерпевших выпал этот телефон. Это всё закончилось быстро — они брызнули баллончиком в глаза, и всё на этом закончилось», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Андреева, мать задержанного Руслана Бекуха, которому газ попал в глаза. Руслан Бекух и его друг после происшествия остались на месте — они были ослеплены газом и решили обратиться за помощью в точку «Хмельной Ларь». В это время оттуда вышли две девушки, рассказывает мать Бекуха. «Девушки, выйдя из магазина, подобрали телефон. Навстречу шли наши парни — и они подали им в руки: "Мальчишки, не вы потеряли телефон?". Так как у них были залиты глаза из газового баллончика, они даже не поняли, чей это телефон, возможно, их. Они шли умываться в магазин», — пояснила Ольга. В это время на место приехали полицейские и забрали молодых людей. Когда выяснилось, что у Руслана был чужой телефон, его задержали.

Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания, сегодня решится вопрос о мере пресечения.

Родственники задержанного сейчас ищут девушек, которые передали ему телефон. Они просят связаться с ними по телефону +7 953 791 30 72. «Девушки, милые, найдитесь: одна со светлыми волосами, другая с тёмными, обе в джинсах и кроссовках, у одной из девушек бежевая куртка с чёрными вставками, к сожалению, это все описание!!!! Без ваших показаний ему грозит реальный срок», — такое обращение родственники опубликовали в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск». В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что после инцидента у «Золотой Нивы» полиция возбудила уголовное дело по ст. 161 УК РФ — грабёж. «Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Данный гражданин в настоящее время задержан», — добавили в МВД. В руководстве «Хмельного ларя» корреспонденту НГС сообщили, что продавец, работавший в ночь драки, отдыхает после смены. Также там сообщили, что камеры наблюдения на этом месте работают с перебоями, и записей событий той ночи могло не сохраниться.