Полиция поймала новосибирца, который взял в руки чужой телефон

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Телефон оказался в руках у Руслана Бекуха, когда он был ослеплён перцовым баллончиком
Конфликт произошёл по адресу Бориса Богаткова, 171/3
В Новосибирске ищут свидетелей конфликта возле станции метро «Золотая Нива» — одного из мужчин задержали после драки с чужим телефоном в руках. Сейчас Руслан Бекух находится в изоляторе временного содержания, а его семья уверена, что он не отбирал телефон, а взял его из рук прохожих девушек.
Конфликт случился возле торговой точки «Хмельной Ларь» на улице Бориса Богаткова в ночь с 24 на 25 мая. В драке, после которой Бекуха поймала полиция, участвовало четыре человека — по два оппонента с каждой стороны.
«Получилась драка между парнями, и в ходе этой драки, видимо, у потерпевших выпал этот телефон. Это всё закончилось быстро — они брызнули баллончиком в глаза, и всё на этом закончилось», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Андреева, мать задержанного Руслана Бекуха, которому газ попал в глаза.
Руслан Бекух и его друг после происшествия остались на месте — они были ослеплены газом и решили обратиться за помощью в точку «Хмельной Ларь». В это время оттуда вышли две девушки, рассказывает мать Бекуха.
«Девушки, выйдя из магазина, подобрали телефон. Навстречу шли наши парни — и они подали им в руки: "Мальчишки, не вы потеряли телефон?". Так как у них были залиты глаза из газового баллончика, они даже не поняли, чей это телефон, возможно, их. Они шли умываться в магазин», — пояснила Ольга.
В это время на место приехали полицейские и забрали молодых людей. Когда выяснилось, что у Руслана был чужой телефон, его задержали.
Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания, сегодня решится вопрос о мере пресечения.
Родственники задержанного сейчас ищут девушек, которые передали ему телефон. Они просят связаться с ними по телефону +7 953 791 30 72.
«Девушки, милые, найдитесь: одна со светлыми волосами, другая с тёмными, обе в джинсах и кроссовках, у одной из девушек бежевая куртка с чёрными вставками, к сожалению, это все описание!!!! Без ваших показаний ему грозит реальный срок», — такое обращение родственники опубликовали в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что после инцидента у «Золотой Нивы» полиция возбудила уголовное дело по ст. 161 УК РФ — грабёж.
«Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Данный гражданин в настоящее время задержан», — добавили в МВД.
В руководстве «Хмельного ларя» корреспонденту НГС сообщили, что продавец, работавший в ночь драки, отдыхает после смены. Также там сообщили, что камеры наблюдения на этом месте работают с перебоями, и записей событий той ночи могло не сохраниться.
В середине мая в Новосибирске завершился суд над пенсионеркой, которая забрала себе деньги, забытые другой сибирячкой в лотке банкомата.
Елена Громкова
Фото предоставлены Ольгой Андреевой
Коллаж Юлии Шипициной
"Так как у них были залиты глаза из газового баллончика, они даже не поняли, чей это телефон, возможно, их" - и тут же "Девушки, милые, найдитесь: одна со светлыми волосами, другая с тёмными, обе в джинсах и кроссовках, у одной из девушек бежевая куртка с чёрными вставками".
Гражданочка, Вы уж определитесь, или у них глаза были сильно залиты "из газового баллончика" и не видели, что в руки вложено, да по своим карманам те руки не могли похлопать, или те глаза таки были способны разглядеть даже вставки на чьей-то куртке.
Пы.Сы. Это где ж таких девушек те "залитые" парни найти сумели, которые (девушки) первому встречному найденный телефон сходу вручают...
Яжематери поздно защищать сынка. Надо было воспитывать нормально в свое время.