Новосибирцам с алкотестерами разрешат один день поработать инспекторами ДПС

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Добровольцам дадут светоотражающий жилет и разрешат останавливать машины жезлом
Участникам акции из одежды выдадут только жилеты
В ГИБДД Новосибирска объявили о начале новой акции «Стань инспектором ДПС на 1 день». Новосибирцы смогут поработать в паре с действующими сотрудником, чтобы ловить нарушителей правил дорожного движения.
«Конечно, они могут почувствовать себя инспекторами ДПС, но они будут работать, естественно, в желтых световозвращающих жилетах, соблюдая технику безопасности под контролем инспектором ДПС — аттестованного сотрудника. Будут работать с жезлом, смогут выявлять в потоке нарушителей правил дорожного движения, конечно же, попробуют их самостоятельно остановить, но всё это под чутким контролем и руководством напарника», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.
Также стажёру дадут попробовать такие приборы, как алкометр «Юпитер» и измеритель светопропускания стекла «Тоник». Таким образом в ГИБДД надеются привлечь на работу новых сотрудников. Волонтёры будут работать в день акции бесплатно.
«В основном мы хотели бы видеть мужчин в возрасте до 35 лет — основной критерий. Отслуживших в Вооруженных силах либо студентов последних курсов вузов. Мы хотим, чтобы человек попробовал, ему понравилось, и он пришёл к нам работать», — добавила Варнавская.
Заявки на участие можно подать по телефону: 232–22–97 до 31 мая. В ГИБДД подчеркнули, что участникам выдадут только светоотражающие жилеты, поэтому им нужно будет самостоятельно найти подходящую одежду.
«Естественно, должна быть форма строгая одежды, не кроссовки, не джинсы, а приятный внешний вид», — добавили в ГИБДД.
На прошлой неделе на съезде с Коммунального моста заметили автоинспектора в трико, кроссовках и чёрной шапочке, который останавливал машины.
Александра Бруня
Фото Ольги Бурлаковой
что за бред? это нарушение регламента и закона. Можно ли будет оспорить действия этих лже-инспекторов в суде? думаю да
Какому здравомыслящему человеку может понравится работа с палкой в руке , на улице , в зной , в холод , не отличающаяся особым интеллектом ? ....вот от того там и кадры такие ...