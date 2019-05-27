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usd 64.61
eur 72.32
Город

Новосибирцам с алкотестерами разрешат один день поработать инспекторами ДПС

Добровольцам дадут светоотражающий жилет и разрешат останавливать машины жезлом

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Участникам акции из одежды выдадут только жилеты

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В ГИБДД Новосибирска объявили о начале новой акции «Стань инспектором ДПС на 1 день». Новосибирцы смогут поработать в паре с действующими сотрудником, чтобы ловить нарушителей правил дорожного движения.

«Конечно, они могут почувствовать себя инспекторами ДПС, но они будут работать, естественно, в желтых световозвращающих жилетах, соблюдая технику безопасности под контролем инспектором ДПС — аттестованного сотрудника. Будут работать с жезлом, смогут выявлять в потоке нарушителей правил дорожного движения, конечно же, попробуют их самостоятельно остановить, но всё это под чутким контролем и руководством напарника», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская. 

Также стажёру дадут попробовать такие приборы, как алкометр «Юпитер» и измеритель светопропускания стекла «Тоник». Таким образом в ГИБДД надеются привлечь на работу новых сотрудников. Волонтёры будут работать в день акции бесплатно.

«В основном мы хотели бы видеть мужчин в возрасте до 35 лет — основной критерий. Отслуживших в Вооруженных силах либо студентов последних курсов вузов. Мы хотим, чтобы человек попробовал, ему понравилось, и он пришёл к нам работать», — добавила Варнавская.

Заявки на участие можно подать по телефону: 232–22–97 до 31 мая. В ГИБДД подчеркнули, что участникам выдадут только светоотражающие жилеты, поэтому им нужно будет самостоятельно найти подходящую одежду.

«Естественно, должна быть форма строгая одежды, не кроссовки, не джинсы, а приятный внешний вид», — добавили в ГИБДД.

На прошлой неделе на съезде с Коммунального моста заметили автоинспектора в трико, кроссовках и чёрной шапочке, который останавливал машины.

Александра Бруня
Фото Ольги Бурлаковой

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КОММЕНТАРИИ (24)

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АнтонПавловичЧехов
27 мая 2019 в 13:52

что за бред? это нарушение регламента и закона. Можно ли будет оспорить действия этих лже-инспекторов в суде? думаю да

С той стороны
27 мая 2019 в 13:51

Какому здравомыслящему человеку может понравится работа с палкой в руке , на улице , в зной , в холод , не отличающаяся особым интеллектом ? ....вот от того там и кадры такие ...

Кремлебот
27 мая 2019 в 13:49

Хорошая работа - на свежем воздухе, комфортная одежда, путинские соц гарантии. Что еще нужно для счастья?