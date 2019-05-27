Новосибирцам с алкотестерами разрешат один день поработать инспекторами ДПС

«Конечно, они могут почувствовать себя инспекторами ДПС, но они будут работать, естественно, в желтых световозвращающих жилетах, соблюдая технику безопасности под контролем инспектором ДПС — аттестованного сотрудника. Будут работать с жезлом, смогут выявлять в потоке нарушителей правил дорожного движения, конечно же, попробуют их самостоятельно остановить, но всё это под чутким контролем и руководством напарника», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

В ГИБДД Новосибирска объявили о начале новой акции «Стань инспектором ДПС на 1 день». Новосибирцы смогут поработать в паре с действующими сотрудником, чтобы ловить нарушителей правил дорожного движения.

Также стажёру дадут попробовать такие приборы, как алкометр «Юпитер» и измеритель светопропускания стекла «Тоник». Таким образом в ГИБДД надеются привлечь на работу новых сотрудников. Волонтёры будут работать в день акции бесплатно.

«В основном мы хотели бы видеть мужчин в возрасте до 35 лет — основной критерий. Отслуживших в Вооруженных силах либо студентов последних курсов вузов. Мы хотим, чтобы человек попробовал, ему понравилось, и он пришёл к нам работать», — добавила Варнавская.



Заявки на участие можно подать по телефону: 232–22–97 до 31 мая. В ГИБДД подчеркнули, что участникам выдадут только светоотражающие жилеты, поэтому им нужно будет самостоятельно найти подходящую одежду.

«Естественно, должна быть форма строгая одежды, не кроссовки, не джинсы, а приятный внешний вид», — добавили в ГИБДД.

На прошлой неделе на съезде с Коммунального моста заметили автоинспектора в трико, кроссовках и чёрной шапочке, который останавливал машины.