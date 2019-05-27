Сгоняет семь потов: олимпиец Роман Власов показал изматывающую тренировку

Тренер Сергей Андрусик усиленно готовит борца к чемпионату мира — там разыграют путёвки на Олимпиаду

После изнурительных тренировок Роман Власов поедет на мировой чемпионат в столицу Казахстана Нур-Султан
После изнурительных тренировок Роман Власов поедет на мировой чемпионат в столицу Казахстана Нур-Султан


Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов показал свою скоростную интервальную тренировку в зале — новосибирский борец интенсивно разминается, занимается на гребном тренажёре и десятки раз повторяет упражнения со штангой. 


Сейчас Роман Власов готовится к чемпионату мира, который пройдёт осенью в Нур-Султане, — победители каждой весовой категории принесут своей стране лицензии на Олимпийские игры – 2020.


«Была интересная работа, одна из самых сложных, что мы выполняем в тренажёрном зале. Специальная работа, которая подобрана, опираясь на несколько пунктов: на регламент поединка, на коронные действия Романа, на основные положения в поединке — на его подъём задний, пояс, его бросок. Основные группы мышц, которые здесь работают, мы их развиваем. По одной тренировке будет судить не слишком правильно, это целый тренировочный комплекс в течение недели — микроцикл, в течение нескольких недель уже другой цикл. Сейчас есть возможность, такой отрезок, поднять его функциональные возможности — это сила, выносливость, скорость. Основная работа, конечно же, в нашем домашнем зале на борцовском ковре», — рассказывает в видеоролике тренер Сергей Андрусик.



«На самом дела хорошая тренировка. Сейчас наступает такой период подготовки, такая невидимая работа, которая остаётся в тени, но её обязательно нужно делать. У нас есть общая работа, когда ты три сбора готовишься к чемпионату мира, — это та работа, с которой ты должен прийти в сборную команду. Поэтому изо дня в день две тренировки: утром (12:00) и вечером в 20:00. Сегодня работа была одной из самых сложных на этой неделе», — говорит на видео Роман Власов.


В апреле Роман Власов вновь доказал, что он один из сильнейших борцов в мире: он в четвёртый раз стал чемпионом Европы — в финале турнира он победил немецкого борца Роланда Шварца с разгромным счётом 10:0.

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