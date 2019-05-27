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Город

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова снова сократят рабочих

С завода уже уволили почти всех пенсионеров и продолжают сокращать штат

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За первые полгода 2019 года с завода увольняют 34 сотрудника

Фото: Стас Соколов / НГС

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова продолжаются сокращения — за первые полгода 2019 года с завода уйдут 34 сотрудника.

Как сообщили корреспонденту НГС в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, с начала года с завода уже уволили 24 человека. 

«В период с 31 мая по 28 июня 2019 года работодатель предполагает уволить <...> 10 работников», — уточняется в сообщении минтруда региона.

Изначально, подчёркивается в ответе на запрос корреспондента НГС, завод планировал уволить до 28 июня 45 работников.

Как ранее говорил корреспонденту НГС председатель профсоюза Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова Виктор Райм, с завода уже уволили почти всех пенсионеров, а сейчас без работы остаются молодые сотрудники.

«У нас молодёжь на заводе. Средний возраст — 38 лет. Они взяли ипотеки, у них семьи, по двое малолетних ребятишек. И теперь мы, по сути дела, режем по живому. Мы то, что можно было оптимизировать, мы оптимизировали. <...> И теперь уже приходится в соответствии с планом оптимизации, спущенным руководством компании на наше предприятие, уже резать по живому. 

Либо если мы этого не сделаем, понятно, что будут санкции применены и упадёт заработная плата. Госзаказ снизился, значит, стало и меньше денег. Всё, посыпались», — сказал он.

На прошлой неделе на предприятии работала комиссия во главе c председателем совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации, бывшим главой Минобороны РФ Анатолием Сердюковым. Руководитель профкома Виктор Райм и сотрудник завода при этом сообщали НГС, что визит Сердюкова связан с возможным переносом производства сверхзвукового истребителя-бомбардировщика в Комсомольск-на-Амуре. В этот же день в Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что сохранят производство Су-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.

Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

увольнениеЗавод им. Чкалова

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КОММЕНТАРИИ (20)

С левого берега
27 мая 2019 в 12:47

Все, приехали, т.е прилетели...

Фото пользователя
Татьяна Маррина
27 мая 2019 в 12:50

Сейчас сокращают, как будет заказ наймут опять.

wrx
27 мая 2019 в 12:49

Такое ощущение, что разваливают все целенаправленно ... Сердюкова посадили с Авиации даньги выводить ... это ж абсурд полнейший, когда народ прозреет то ?