На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова снова сократят рабочих

Как сообщили корреспонденту НГС в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, с начала года с завода уже уволили 24 человека.

Как ранее говорил корреспонденту НГС председатель профсоюза Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова Виктор Райм, с завода уже уволили почти всех пенсионеров, а сейчас без работы остаются молодые сотрудники.

«У нас молодёжь на заводе. Средний возраст — 38 лет. Они взяли ипотеки, у них семьи, по двое малолетних ребятишек. И теперь мы, по сути дела, режем по живому. Мы то, что можно было оптимизировать, мы оптимизировали. <...> И теперь уже приходится в соответствии с планом оптимизации, спущенным руководством компании на наше предприятие, уже резать по живому.

Либо если мы этого не сделаем, понятно, что будут санкции применены и упадёт заработная плата. Госзаказ снизился, значит, стало и меньше денег. Всё, посыпались», — сказал он.

На прошлой неделе на предприятии работала комиссия во главе c председателем совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации, бывшим главой Минобороны РФ Анатолием Сердюковым. Руководитель профкома Виктор Райм и сотрудник завода при этом сообщали НГС, что визит Сердюкова связан с возможным переносом производства сверхзвукового истребителя-бомбардировщика в Комсомольск-на-Амуре. В этот же день в Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что сохранят производство Су-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.