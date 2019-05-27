На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова снова сократят рабочих

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
С завода уже уволили почти всех пенсионеров и продолжают сокращать штат
За первые полгода 2019 года с завода увольняют 34 сотрудника
На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова продолжаются сокращения — за первые полгода 2019 года с завода уйдут 34 сотрудника.
Как сообщили корреспонденту НГС в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, с начала года с завода уже уволили 24 человека.
«В период с 31 мая по 28 июня 2019 года работодатель предполагает уволить <...> 10 работников», — уточняется в сообщении минтруда региона.
Изначально, подчёркивается в ответе на запрос корреспондента НГС, завод планировал уволить до 28 июня 45 работников.
Как ранее говорил корреспонденту НГС председатель профсоюза Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова Виктор Райм, с завода уже уволили почти всех пенсионеров, а сейчас без работы остаются молодые сотрудники.
«У нас молодёжь на заводе. Средний возраст — 38 лет. Они взяли ипотеки, у них семьи, по двое малолетних ребятишек. И теперь мы, по сути дела, режем по живому. Мы то, что можно было оптимизировать, мы оптимизировали. <...> И теперь уже приходится в соответствии с планом оптимизации, спущенным руководством компании на наше предприятие, уже резать по живому.
Либо если мы этого не сделаем, понятно, что будут санкции применены и упадёт заработная плата. Госзаказ снизился, значит, стало и меньше денег. Всё, посыпались», — сказал он.
На прошлой неделе на предприятии работала комиссия во главе c председателем совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации, бывшим главой Минобороны РФ Анатолием Сердюковым. Руководитель профкома Виктор Райм и сотрудник завода при этом сообщали НГС, что визит Сердюкова связан с возможным переносом производства сверхзвукового истребителя-бомбардировщика в Комсомольск-на-Амуре. В этот же день в Объединённой авиастроительной корпорации заявили, что сохранят производство Су-34 на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.
Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова