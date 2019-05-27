Спортсменка из Новосибирска впервые завоевала медаль на чемпионате Европы по аэробике

Татьяна Конакова из Новосибирска завоевала серебро чемпионата Европы по спортивной аэробике — она стала первой спортсменкой из Новосибирской области, которая смогла стать призёром европейских соревнований в личном зачёте. Соревнования завершились 26 мая в столице Азербайджана Баку.



«Впервые в истории новосибирской аэробики! Татьяна Конакова стала первой, кто смог взойти на пьедестал чемпионата Европы в дисциплине соло. Также Татьяна Конакова выступала в паре с Григорием Шихалеевым. В полуфинале они были вторыми, а в финале они не взошли на пьедестал, но получили золотые медали в составе сборной России. Сборную России по итогам выступления на чемпионате Европы в Баку признали лучшей», — рассказали в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.