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Спорт

Спортсменка из Новосибирска впервые завоевала медаль на чемпионате Европы по аэробике

Татьяна Конакова обошла спортсменку из Болгарии, но уступила соотечественнице

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Татьяна Конакова уступила первое место лишь россиянке Екатерине Пыхтовой из Санкт-Петербурга

Фото: vk.com/aerobicgymnastics19

Татьяна Конакова из Новосибирска завоевала серебро чемпионата Европы по спортивной аэробике — она стала первой спортсменкой из Новосибирской области, которая смогла стать призёром европейских соревнований в личном зачёте. Соревнования завершились 26 мая в столице Азербайджана Баку. 

«Впервые в истории новосибирской аэробики! Татьяна Конакова стала первой, кто смог взойти на пьедестал чемпионата Европы в дисциплине соло. Также Татьяна Конакова выступала в паре с Григорием Шихалеевым. В полуфинале они были вторыми, а в финале они не взошли на пьедестал, но получили золотые медали в составе сборной России. Сборную России по итогам выступления на чемпионате Европы в Баку признали лучшей», — рассказали в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.

В Федерации спортивной аэробики Новосибирской области считают, что сибирячка выложилась на максимум во время соревнований.

«Результат Тани был ожидаем, так как она стабильно усложняла стоимость элементов, а это важно. В финале Таня получила одинаковые оценки с Екатериной Пыхтовой из Санкт-Петербурга, которая является МСМК, чемпионкой мира в трио и имеет высокий мировой рейтинг. Но их развели по оценке по исполнению, поэтому Таня вторая», — добавила старший тренер сборной Новосибирской области по спортивной аэробике Любовь Матвеева.

Ещё одна новосибирская спортсменка одержала значимую победу на прошедших выходных — легкоатлетка Наталья Тарсова лучше всех пробежала полумарафон под палящим солнцем в полупустыне Волгоградской области.

Дарья Януш
Фото группы vk.com RUSSIAN AEROBIC TEAM | Спортивная аэробика

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