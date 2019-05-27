«Мать рвалась в горящий дом»: очевидцы рассказали подробности пожара, в котором погибли трое детей

Молодая мама ненадолго оставила детей, когда в доме вспыхнул огонь

После тушения возгорания пожарные обнаружили тела трёх детей 
После тушения возгорания пожарные обнаружили тела трёх детей 


Жители села Вторая Петропавловка в Венгеровском районе Новосибирской области рассказали подробности пожара, случившегося около 20:00 накануне, 26 мая. В пожаре в двухквартирном доме погибли трое маленьких детей


Как рассказала корреспонденту НГС соседка пострадавшей семьи, жители села пытались потушить пожар и спасти детей из огня. 


«Все туда бежали, всё село. Это началось где-то в 8, в начале 9-го, все говорят: "Горят Шапорины". Все стали бегать, тушить, вызвали пожарных из Венгерово, из Меньшиково, наша пожарная подошла. Конечно, знали, что там дети. У нас молодые парни туда заскочили. По-видимому, они (дети. — Прим. ред.) спрятались, всё было в дыму. Они искали их, у них обгорели рубашки, волосы. Раз выскочили-подышали, потом ещё. 


Рядом были и бабушка, и мать, она тоже рвалась, но её не пускали, потому что у неё состояние такое было, вы представляете», — сообщила соседка. 


По её словам, в этом доме жила молодая семья, матери 20 лет, она занималась детьми, пока их отец работал на пастбище. Соседка рассказала, что во время пожара никого из родителей не было дома. 


«Мать — она чисто позитивный человек, она хорошая женщина, не все так любят детей, как она, что трёх родила в таком возрасте. <...> Она детям за молоком побежала к матери, она живёт рядом, побежала буквально на 5 минут. Отец пасёт, он на работе был, в поле за животными ухаживает. <...> Говорят, что это замкнул счётчик, потому что возгорание в зале было, а там счётчик стоит», — рассказала жительница Второй Петропавловки. 


Она добавила, что сейчас всё село помогает родителям погибших детей: «Психологи оказывают помощь, вчера ещё из Венгерово приехали. Естественно, что будет собирать материальную помощь, они хоть и дошкольники, мы всё равно стараемся помочь. И в похоронах все участие примут. Ну как, это же село — в селе все люди друг другу помогают, все на виду друг у друга. Мы в шоке, конечно, — это великое горе». 


Пожар в Венгеровском районе в селе Вторая Петропавловка случился накануне вечером. В доме на две квартиры погибли трое детей в возрасте 8 месяцев, 2 и 3 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать поддержку семье — распоряжение оказать все меры поддержки он дал своему заместителю Сергею Нелюбову. Вице-губернатора Сергея Сёмку он попросил проверить пожарные сигнализации в домах многодетных семей. 

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