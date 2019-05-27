Новосибирский офис с зимним садом и телескопом выставили на продажу за 200 миллионов

У офиса есть отдельный вход и закрытая парковка для директора

Для руководителей обустроили зимний сад с плетёной мебелью





На улице Галущака, 2А в Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу офис с зимним садом — объявление было опубликовано на портале N1.RU 13 мая и обновлено 21 мая.







Площадь помещений — почти 3 тысячи кв. м. Продавец отмечает, что для руководителей здесь есть тёплая охраняемая парковка на 4 автомобиля, для них же выделена зона приёмной из двух кабинетов с собственными санузлами, кухней и зимним садом, в котором установлен телескоп.







Телескоп в зимнем саду смотрит на небо над Заельцовским районом





Для сотрудников есть оборудованная техникой кухня — «что позволяет сотрудникам не тратить лишнее время на обеды вне офиса», отмечают в объявлении, есть также переговорная комната и конференц-зал на 132 места. Офис продают со всей обстановкой. Стоимость определена в 204 миллиона рублей.







Как уточнили в АН «Жилфонд», которое занимается продажей офиса, он занимает 2-й этаж в пристройке к торгово-офисному центру «Олимпия». При этом у него отдельный вход, две лестницы и лифт на 10 пассажиров. Всего в здании, по данным 2ГИС, работает 103 организации.







По информации N1.RU, это не самый дорогой коммерческий объект в продаже: например, недостроенный бизнес-центр на улице Добролюбова стоит 684 миллиона рублей, ему ищут новых хозяев уже больше года. В числе самых необычных вариантов эксперты портала называют ресторан на 25-м этаже БЦ «Кобра» за 3,9 миллиона рублей.







В прошлом году самый необычный офис предлагали в аренду за 5 миллионов рублей — в нём оборудован бассейн.