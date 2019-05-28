В Новосибирске появился ночной мусоровоз, который громко скрипит в стиле техно

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Жители недовольны таким «музыкальным» сопровождением и хотят спать по ночам
Жильцы жалуются региональному оператору «Экология-Новосибирск» уже несколько месяцев, но ничего не меняется
В Центральном районе Новосибирска появился мусоровоз, который каждую ночь с громким скрипом работает в нескольких метрах от жилых домов — жильцы жалуются региональному оператору «Экология-Новосибирск» уже несколько месяцев, но ничего не меняется.
Как сообщила корреспонденту НГС читательница Инна, прислав в редакцию видео и запись разговора с оператором, мусор с улицы Гоголя, 35 вывозят регулярно, но всегда глубокой ночью, около 1:00–2:00.
«Всегда чисто, спасибо, но делают это исключительно в ночное время. Мусорные баки установлены непосредственно под окнами, максимум в 10 метрах, поэтому слышимость этого процесса изумительная.
<...> Дело и не в 10 метрах, эту машину прекрасно слышно и через 2 площадки от нас. Знаем мы о стабильности [вывоза мусора] не по чистым бакам утром, а потому, что просыпаемся каждый раз от этого адского грохота и скрежета», — рассказала читательница.
Звук работы мусоровоза мог бы быть неплохим сэмплом для музыки техно. Корреспондент НГС наложил электронную музыку на видео — получилась неплохая композиция.
А одно из последних массовых мероприятий этого года выбрало техно в качестве музыкального сопровождения: под музыку в таком стиле прошла в этом году первомайская «Монстрация».
По словам Инны, жильцы несколько раз жаловались региональному оператору по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», но никакой реакции с середины марта не последовало — машина продолжает приезжать ночью и будит жильцов.
«Диспетчер <...> сочла нормой ночной вывоз. "Многие работают ночью," — заявила она, затем настойчиво пыталась меня направить сначала в свою УК, затем в компанию, непосредственно осуществляющую вывоз мусора с нашего адреса, "СибЭСКО".
В конечном итоге диспетчер приняла заявку 6 мая, но сегодня <...> машина по-прежнему приезжает ночью», — пожаловалась она.
В диспетчерской службе «Экологии-Новосибирск» корреспонденту НГС ответили, что приняли жалобу и отправят её компании, ответственной за вывоз мусора. «Мы отправляем перевозчику, у них если есть возможности, они меняют график», — сообщила диспетчер.
Закон о тишине принят в Новосибирской области в 2015 году, но административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан существует уже почти 15 лет: статья 4.2 закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Позднее закон о тишине неоднократно дополнялся.
Соблюдать тишину закон предписывает с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 22:00 до 9:00 в выходные и праздники. Нарушитель закона может быть оштрафован на сумму от 3000 рублей. За повторное нарушение — 5000 рублей.
Новосибирцы регулярно жалуются на шум не только из-за вывоза мусора, но и из-за ремонта дорог и строительства. Так, например, в середине мая жители центра пожаловались на громкий ремонт дорог, которым рабочие занимаются в ночное время под их окнами. В начале мая жители Ленинского района не могли спать из-за ремонта трамвайных путей после полуночи. А совсем недавно завершился суд над жителем Октябрьского района, который позвонил в полицию и пригрозил взорвать шумную стройку по соседству со своим домом.
Дмитрий Здорников
Фото и видео читательницы НГС