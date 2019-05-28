В Новосибирске появился ночной мусоровоз, который громко скрипит в стиле техно

Жильцы жалуются региональному оператору «Экология-Новосибирск» уже несколько месяцев, но ничего не меняется

В Центральном районе Новосибирска появился мусоровоз, который каждую ночь с громким скрипом работает в нескольких метрах от жилых домов — жильцы жалуются региональному оператору «Экология-Новосибирск» уже несколько месяцев, но ничего не меняется. Как сообщила корреспонденту НГС читательница Инна, прислав в редакцию видео и запись разговора с оператором, мусор с улицы Гоголя, 35 вывозят регулярно, но всегда глубокой ночью, около 1:00–2:00. «Всегда чисто, спасибо, но делают это исключительно в ночное время. Мусорные баки установлены непосредственно под окнами, максимум в 10 метрах, поэтому слышимость этого процесса изумительная.

<...> Дело и не в 10 метрах, эту машину прекрасно слышно и через 2 площадки от нас. Знаем мы о стабильности [вывоза мусора] не по чистым бакам утром, а потому, что просыпаемся каждый раз от этого адского грохота и скрежета», — рассказала читательница.

Звук работы мусоровоза мог бы быть неплохим сэмплом для музыки техно. Корреспондент НГС наложил электронную музыку на видео — получилась неплохая композиция. А одно из последних массовых мероприятий этого года выбрало техно в качестве музыкального сопровождения: под музыку в таком стиле прошла в этом году первомайская «Монстрация».

По словам Инны, жильцы несколько раз жаловались региональному оператору по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», но никакой реакции с середины марта не последовало — машина продолжает приезжать ночью и будит жильцов. «Диспетчер <...> сочла нормой ночной вывоз. "Многие работают ночью," — заявила она, затем настойчиво пыталась меня направить сначала в свою УК, затем в компанию, непосредственно осуществляющую вывоз мусора с нашего адреса, "СибЭСКО".