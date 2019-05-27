Сибирячка пробежала 21 км под палящим солнцем полупустыни

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Трое новосибирцев пробежали десятки километров по жаре вокруг солёного озера Эльтон
Наталья Тарасова стала лучшей среди женщин на дистанции 21 километр. Фото из архива портала RussiaRunning
Новосибирская легкоатлетка Наталья Тарасова стала победительницей полумарафона «Эльтон Ультра-Трейл» — сибирячка пробежала 21 километр под палящим солнцем за 1 час 29 минут и 13 секунд. «Эльтон Ультра», или Марафон пустынных степей, — ежегодное соревнование проходит на озере Эльтон в Волгоградской области, а спортсмены преодолевают непростой природный ландшафт заповедных мест.
«Бежалось тяжело, так как не спала почти всю ночь. Ждала Юру (муж Натальи Юрий Тарасов. — Прим. ред.), он бежал ночью 84 километра. Поспала 3 часа. Потом ждали на финише Владимира Первухина», — рассказала Наталья Тарасова.
Также напарник по команде Владимир Первухин преодолел самую длинную и изматывающую дистанцию «Эльтон Ультра» — 205 километров.
«Владимир Первухин больше герой, конечно. Их стартовало на Lost Lakes Ultra — 205 километров, судя по информации, в группе 80 человек, финишировало и уложилось в лимит времени 28 часов только 20 человек. И новосибирец Владимир Первухин один из них, занял 5-е место в абсолютном зачете», — сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.
В прошлом году Юрий Тарасов победил в трудном ночном забеге на 82 километра — во время соревнований у него свело мышцы, а волосы покрылись инеем.
Дарья Януш
Фото портала russiarunning.com, Натальи Тарасовой
Палящее солнце в мае в Волгограде?
Девушка в школе неважно училась.
Попутала Северный Полюс с Южным.
..."Тридцать девятый круг...
В глазах темнеет и болит в груди.
Нет никого вокруг.
Все спринтеры давно остались позади,
А я бегу под лай собак
И обгоняю старый кадиллак...."(с)