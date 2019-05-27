Сибирячка пробежала 21 км под палящим солнцем полупустыни

Новосибирская легкоатлетка Наталья Тарасова стала победительницей полумарафона «Эльтон Ультра-Трейл» — сибирячка пробежала 21 километр под палящим солнцем за 1 час 29 минут и 13 секунд. «Эльтон Ультра», или Марафон пустынных степей, — ежегодное соревнование проходит на озере Эльтон в Волгоградской области, а спортсмены преодолевают непростой природный ландшафт заповедных мест.



«Бежалось тяжело, так как не спала почти всю ночь. Ждала Юру (муж Натальи Юрий Тарасов. — Прим. ред.), он бежал ночью 84 километра. Поспала 3 часа. Потом ждали на финише Владимира Первухина», — рассказала Наталья Тарасова.