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usd 64.61
eur 72.32
Спорт

Сибирячка пробежала 21 км под палящим солнцем полупустыни

Трое новосибирцев пробежали десятки километров по жаре вокруг солёного озера Эльтон

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Наталья Тарасова стала лучшей среди женщин на дистанции 21 километр. Фото из архива портала RussiaRunning

Фото: russiarunning.com

Новосибирская легкоатлетка Наталья Тарасова стала победительницей полумарафона «Эльтон Ультра-Трейл» — сибирячка пробежала 21 километр под палящим солнцем за 1 час 29 минут и 13 секунд. «Эльтон Ультра», или Марафон пустынных степей, — ежегодное соревнование проходит на озере Эльтон в Волгоградской области, а спортсмены преодолевают непростой природный ландшафт заповедных мест.

«Бежалось тяжело, так как не спала почти всю ночь. Ждала Юру (муж Натальи Юрий Тарасов. — Прим. ред.), он бежал ночью 84 километра. Поспала 3 часа. Потом ждали на финише Владимира Первухина», — рассказала Наталья Тарасова. 

Также напарник по команде Владимир Первухин преодолел самую длинную и изматывающую дистанцию «Эльтон Ультра» — 205 километров.

«Владимир Первухин больше герой, конечно. Их стартовало на Lost Lakes Ultra — 205 километров, судя по информации, в группе 80 человек, финишировало и уложилось в лимит времени 28 часов только 20 человек. И новосибирец Владимир Первухин один из них, занял 5-е место в абсолютном зачете», — сообщили в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.

По словам Натальи, даже вечером, около 18:00, на Эльтоне было невыносимо жарко

Фото: Наталья Тарасова

В прошлом году Юрий Тарасов победил в трудном ночном забеге на 82 километра — во время соревнований у него свело мышцы, а волосы покрылись инеем.

Дарья Януш
Фото портала russiarunning.com, Натальи Тарасовой

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ТЕКСТ

Дарья Януш

ТЕГИ

полумарафонлёгкая атлетика

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КОММЕНТАРИИ (6)

crry
27 мая 2019 в 12:45

Палящее солнце в мае в Волгограде?
Девушка в школе неважно училась.
Попутала Северный Полюс с Южным.

Фото пользователя
NataLka
27 мая 2019 в 12:40

..."Тридцать девятый круг...
В глазах темнеет и болит в груди.
Нет никого вокруг.
Все спринтеры давно остались позади,
А я бегу под лай собак
И обгоняю старый кадиллак...."(с)

Иджис
27 мая 2019 в 12:40

И вот скажите, зачем это все? Здоровья много?