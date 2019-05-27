Новосибирцы собрали почти 2 миллиона монет и отнесли их в банки

Общая сумма мелочи — больше 3 миллионов рублей

Жители города сдали более 1,8 миллиона монет
Жители города сдали более 1,8 миллиона монет


Новосибирцы сдали в банки более 1,8 миллиона монет на 3,6 миллиона рублей в дни акции от Банка России «Дни приёма монеты», которая проходила в регионе в конце апреля. Мелочь принимали 100 офисов 19 банков.


В Сибирском ГУ Банка России подсчитали, что каждая третья монета оказалась номиналом 10 копеек.


«Помимо 10-копеечной монеты, больше всего жители региона принесли на обмен рублёвых монет — свыше 486 тысяч штук. А также 50-копеечных монет на общую сумму 138 тысяч рублей. За обмен мелочи новосибирцы могли получить памятные монеты номиналом 25 рублей, посвящённые 25-летию принятия Конституции Российской Федерации и 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. А также 10-рублёвые монеты с символикой XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске», — сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.


Главная цель акции — вернуть металлические деньги в оборот, поскольку средний срок службы монеты — 25–30 лет.


«По итогам апрельской акции жители области принесли немного меньше металлических денег, чем в "Дни приёма монеты" в ноябре. Тогда банки приняли чуть более 2 миллионов монет. Это связано с тем, что летом, в период отпусков и поездок за город, население чаще пользуются металлическими деньгами. Поэтому к осени мелочи в кошельках и копилках жителей региона остаётся больше. И чтобы вернуть в обращение максимальное количество монет, в 2019 году впервые в регионах Сибири акция пройдёт дважды. Ещё раз бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты и памятные монеты можно будет в ноябре», — отметила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.


Мелочь можно зачислить во вклады или на банковские счета, ими можно рассчитываться за услуги или товары в любых организациях. Отказ в приёме монет грозит штрафом до 50 тысяч рублей.


В апреле новосибирец попытался обменять мелочь в отделении Сбербанка по акции «Дни приёма монеты», но сотрудники банка потребовали с него комиссию. Позже банк извинился перед ним.

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