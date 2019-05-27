Травников распорядился помочь семье, у которой в пожаре погибли трое детей

Травников распорядился оказать помощь семье погибших детей





Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать поддержку семье, у которой в пожаре в Венгеровском районе погибли трое детей.





«Тяжёлая ситуация. Сложно представить, чем мы можем помочь семье», — сообщил Травников сегодня утром, 27 мая.







Распоряжение оказать все меры поддержки он дал своему заместителю Сергею Нелюбову. Вице-губернатора Сергея Сёмку он попросил проверить пожарные сигнализации в домах многодетных семей.





«В связи с тем, что это уже второй подобный случай, когда происходит возгорание в доме, где находятся дети, в то время как родители на улице, на участке, я думаю, надо подумать и вместе с Главным управлением МЧС, может быть, мы можем как-то скорректировать все технические мероприятия, которые реализуются, — пожарные сигнализации. Как минимум случай должен заставить нас ещё раз посмотреть на эту ситуацию», — сказал Травников.





Начальник областного управления МЧС Виктор Орлов сообщил, что дом был оборудован пожарным извещателем без GSM-модуля, а сотовая связь в этом районе неустойчивая.





«Семья состояла на учёте как многодетная, благополучная, инструктаж о мерах пожарной безопасности проводился в текущем году», — сказал Орлов.





Пожар в Венгеровском районе в селе Вторая Петропавловка случился накануне вечером. В доме на две квартиры погибли трое детей в возрасте 8 месяцев, 2 и 3 года.