Травников распорядился помочь семье, у которой в пожаре погибли трое детей

Также он поручил проверить пожарные сигнализации

Травников распорядился оказать помощь семье погибших детей 
Травников распорядился оказать помощь семье погибших детей 


Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать поддержку семье, у которой в пожаре в Венгеровском районе погибли трое детей.


«Тяжёлая ситуация. Сложно представить, чем мы можем помочь семье», — сообщил Травников сегодня утром, 27 мая.


Распоряжение оказать все меры поддержки он дал своему заместителю Сергею Нелюбову. Вице-губернатора Сергея Сёмку он попросил проверить пожарные сигнализации в домах многодетных семей. 


«В связи с тем, что это уже второй подобный случай, когда происходит возгорание в доме, где находятся дети, в то время как родители на улице, на участке, я думаю, надо подумать и вместе с Главным управлением МЧС, может быть, мы можем как-то скорректировать все технические мероприятия, которые реализуются, — пожарные сигнализации. Как минимум случай должен заставить нас ещё раз посмотреть на эту ситуацию», — сказал Травников.


Начальник областного управления МЧС Виктор Орлов сообщил, что дом был оборудован пожарным извещателем без GSM-модуля, а сотовая связь в этом районе неустойчивая.


«Семья состояла на учёте как многодетная, благополучная, инструктаж о мерах пожарной безопасности проводился в текущем году», — сказал Орлов.


Пожар в Венгеровском районе в селе Вторая Петропавловка случился накануне вечером. В доме на две квартиры погибли трое детей в возрасте 8 месяцев, 2 и 3 года. 

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