С фейерверком искр: ветер повалил десяток деревьев и оборвал провода в Новосибирске

Из-за ветреной погоды с деревьев падали ветви: такое случилось на Обогатительной, 7, на Добролюбова, 201 и во дворе на Кузьмы Минина, а на Ватутина, 1А большая ветка упала на балкон дома.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в течение дня происшествия с деревьями случились на Зеленхозовской, 144, Лазарева, 35, Тополёвой и Широкой, 137/3.

Из-за падения деревьев оборвались электропровода — на Старом шоссе, 144 и на Первомайской, 36.

На Плановой, 50 в 16:07 на придомовой территории на автомобиль упало дерево, пострадавших нет. «Дерево убрано, проходу и проезду не мешает, распил запланирован на 27.05.19», — передали в пресс-центре.



О падении ещё одного дерева рассказывали очевидцы НГС: во дворах на Дуси Ковальчук возле СГУПСа дерево упало на машины и перегородило проезд во дворы.

Очевидцы в соцсетях также рассказывали о происшествиях. Например, один из жителей стал свидетелем падения дерева на Старом шоссе.