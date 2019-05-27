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usd 64.61
eur 72.32
Происшествия

С фейерверком искр: ветер повалил десяток деревьев и оборвал провода в Новосибирске

Деревья падали на машины и рвали провода

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Одно из деревьев упало вчера во дворах на Дуси Ковальчук

Фото: читательница Мария

Власти Новосибирска подсчитали количество происшествий, случившихся в городе из-за сильного ветра в воскресенье, 26 мая.

«По информации ЕДДС, всего произошло 11 происшествий», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в течение дня происшествия с деревьями случились на Зеленхозовской, 144, Лазарева, 35, Тополёвой и Широкой, 137/3.

Из-за ветреной погоды с деревьев падали ветви: такое случилось на Обогатительной, 7, на Добролюбова, 201 и во дворе на Кузьмы Минина, а на Ватутина, 1А большая ветка упала на балкон дома.

Из-за падения деревьев оборвались электропровода — на Старом шоссе, 144 и на Первомайской, 36.

На Плановой, 50 в 16:07 на придомовой территории на автомобиль упало дерево, пострадавших нет. «Дерево убрано, проходу и проезду не мешает, распил запланирован на 27.05.19», — передали в пресс-центре.

О падении ещё одного дерева рассказывали очевидцы НГС: во дворах на Дуси Ковальчук возле СГУПСа дерево упало на машины и перегородило проезд во дворы.

Очевидцы в соцсетях также рассказывали о происшествиях. Например, один из жителей стал свидетелем падения дерева на Старом шоссе.

Об опасном ветре МЧС и синоптики предупреждали несколько раз. В частности, в субботу жители Новосибирска получали предупреждения по SMS.

Елена Громкова
Фото читательницы Марии

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КОММЕНТАРИИ (4)

Грымза
27 мая 2019 в 10:52

Потому что нужно ухаживать за деревьями вовремя спиливать кроны!

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Na-Ta
27 мая 2019 в 10:24

Странно...я вчера спокойно по делам "слетала",даже не сдуло...

crry
27 мая 2019 в 11:03

Что то ветер дует в спину.
Все деревья повалил.
Не дойти до магазина.
Нету мОчи, нету сил.