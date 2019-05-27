Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

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Скандал разгорелся после появления скриншотов, в которых дочь врача оскорбляет пациентов
По словам Вячеслава Лучинина, после скандала его дочь могут исключить из медуниверситета
В соцсетях появились скриншоты из предполагаемого «Твиттера »студентки Новосибирского государственного медицинского университета Анны Лучининой, в котором она резко высказывается в адрес преподавателей и оскорбляет пациентов. Сейчас профиль в этой соцсети уже удалён, а её отец, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин заявил, что после скандала принял решение уволиться.
«Я уволюсь, конечно, с больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», — рассказал хирург корреспонденту НГС.
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой. Основная часть сообщений датирована июлем 2018 года, но есть и скриншоты за апрель и май 2019 года. В сообщениях описывается практика Лучининой в больницах с негативным описанием пациентов и резкими отзывами о преподавателях вуза, где учится девушка.
Вячеслав Лучинин допустил, что скандальные скриншоты могли быть отредактированы недоброжелателями его дочери. При этом, по его словам, сам профиль был «подзамочным» и доступен только друзьям Анны Лучининой.
«Я с ней (с дочерью Анной. — Прим. ред.) разговаривал. Как бы там есть версия о том, что этот "Твиттер" был закрыт для всех, за исключением нескольких друзей её.
Одна из подружек, есть версия такая, скопировала страницы её, отредактировала и выложила с целью отомстить ей, в социальной сети. Сейчас по этому поводу ведутся разбирательства. Мы обращаемся в судебные органы», — рассказал Лучинин.
По его словам, Анну после скандала планируют отчислить из НГМУ.
«Как бы мы с ней поговорили, провели беседу, что, конечно, своё мнение вообще в социальных сетях высказывать [не нужно]. Я думаю, не всё там может быть отредактировано, скорее всего, но основные моменты, которые компрометируют её, — да. Там я так понимаю конфликты на ровном месте были, они были подружки — да, но как она мне рассказывала, не знаю, почему она так решила отомстить. Не только дочь, я себя плохо чувствую, и мама себя плохо чувствует, и дочь себя плохо чувствует. Когда вот так всё выложить необоснованно, можно сказать. <...> Со всеми поговорил я [в университете]. Уже приняли меры. Отчисляют, скорее всего», — добавил Лучинин.
Корреспондент НГС обратился с официальным запросом в Новосибирский государственный медицинский университет по поводу отчисления Анны Лучининой.
Посты в соцсетях часто становятся проблемой для учащихся, причем не только вузов. Так, в прошлом году студенток первого курса Новосибирского профессионально-педагогического колледжа отчислили после того, как они выложили в Instagram видео, на котором бреют ноги в вагоне метро.
Александра Бруня
Фото и скриншоты «Твиттера» предоставлены Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54»
Ну надо же, плохо себя чувствуют!
А как чувствуем себя мы, обычные люди, которые ВЫНУЖДЕНЫ просто идти в муниципальные учреждения здравоохранения к врачам, а там такие практиканты, как девушка из статьи, которая потом посетует сначала на преподавателей, потом на то, что вот такие пациенты приходят, не того веса и не той внешности, которые еще и смеют умирать?
Какая разница, закрыт профиль или открыт. Это врачебная этика! Думай в голове, как хочешь, но делать надо работу качественно. И зачем выносить свои мыслишки?
Видимо, был пример подобного "врачебного" поведения перед глазками...
Папа врач и дочь в мед пристроил. В этом трагедия нынешней медицины. Работают не те, кто хочет помогать людям, а те, кого родственники пропихивают.