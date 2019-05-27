Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

В соцсетях появились скриншоты из предполагаемого «Твиттера »студентки Новосибирского государственного медицинского университета Анны Лучининой, в котором она резко высказывается в адрес преподавателей и оскорбляет пациентов. Сейчас профиль в этой соцсети уже удалён, а её отец, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин заявил, что после скандала принял решение уволиться. «Я уволюсь, конечно, с больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», — рассказал хирург корреспонденту НГС.

Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой. Основная часть сообщений датирована июлем 2018 года, но есть и скриншоты за апрель и май 2019 года. В сообщениях описывается практика Лучининой в больницах с негативным описанием пациентов и резкими отзывами о преподавателях вуза, где учится девушка. Вячеслав Лучинин допустил, что скандальные скриншоты могли быть отредактированы недоброжелателями его дочери. При этом, по его словам, сам профиль был «подзамочным» и доступен только друзьям Анны Лучининой. «Я с ней (с дочерью Анной. — Прим. ред.) разговаривал. Как бы там есть версия о том, что этот "Твиттер" был закрыт для всех, за исключением нескольких друзей её. Одна из подружек, есть версия такая, скопировала страницы её, отредактировала и выложила с целью отомстить ей, в социальной сети. Сейчас по этому поводу ведутся разбирательства. Мы обращаемся в судебные органы», — рассказал Лучинин.