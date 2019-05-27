Новосибирских бойцов Росгвардии попросили согласовывать заграничные отпуска и не ездить в 238 стран

В большинстве стран мира сотрудникам Росгвардии находиться опасно, считают в ведомстве

В перечень рекомендованных для посещения стран вошли всего 14 государств





Сотрудникам Росгвардии в Новосибирской области порекомендовали не ездить в 238 стран в отпуск.





Документ с требованием начальника Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Новосибирской области полковника полиции Ровшана Курбанова был опубликован в паблике «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте».





Как говорится в распоряжении, Курбанов утвердил список стран с «устойчивой военно-политической, криминогенной, природно-климатической и санитарно-эпидемиологической обстановкой», где отпуск сотрудников Росгвардии безопасен. Документ подписан в мае 2019 года.





«При рассмотрении рапортов сотрудников, заявлений работников <...> (Росгвардии. — Прим. ред.) о выезде за пределы Российской Федерации по частным делам руководствоваться Перечнем. Выезда за пределы Российской Федерации по частным делам в обязательном порядке согласовывать с органами безопасности Российской Федерации», — сказано в документе.





В перечень разрешённых стран вошли Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Объединённые Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и частично признанные Абхазия и Южная Осетия.





Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области, перечень носит лишь рекомендательный характер.





«Запрета здесь нет никакого. Есть рекомендации. Приведён перечень стран, в которых безопасно пребывание сотрудников, учитывая общественно-политическую обстановку.





<...> Поэтому вот эти страны предлагаются нашим сотрудникам, которые будут выезжать за пределы Российской Федерации. Где стабильная военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая обстановка. Учитывались все эти нюансы, в связи с чем перечень был составлен и рекомендован сотрудникам и членам их семей», — объяснили в пресс-службе.





В ведомстве также отметили, что отпуск сотрудников Росгвардии высчитывается в зависимости от выслуги лет и ряда других факторов. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что не помнят, чтобы сотрудник Росгвардии, выезжая за пределы России, например, получал травмы.





В июне 2018 года судебные приставы Новосибирской области объявили, что запретили выезжать за границу 65,5 тысячам жителей региона — этот запрет касался только должников.





В начале 2019 года стало известно, что новосибирская полиция ощущает кадровый голод — полицейские пожаловались на неоплачиваемую работу, отсутствие выходных и сложность в получении отпускных, которые приходится выпрашивать по полгода.