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Спорт

Девушка из Новосибирска взяла серебро чемпионта Европы по японскому фехтованию

Чемпионат Европы по кендо проходил с 24 по 26 мая в Сербии

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Мария Пономарёва дошла до финала чемпионата Европы по кендо

Фото: предоставлено Андреем Кусургашевым

Накануне, 26 мая, в сербском Белграде завершился чемпионат Европы по кендо — в заключительный день турнира спортсменка из Новосибирска Мария Пономарёва взяла серебро.

«На полуфинал я настраивалась, как на финал, выходила именно с таким настроем, что надо сейчас или никогда», — рассказала корреспонденту НГС Мария Пономарёва.

Она отметила, что поединок в полуфинале был тяжёлый — соперница не поддавалась её давлению. «Но удалось в какой-то момент подловить, пробить ей на отходе назад», — уточнила Пономарёва.

В финале  Мария встретилась с немецкой спортсменкой. «Она молодая, 93-го года, но занимается достаточно долго. С ней я тоже пыталась давить, вперёд двигаться, но немножко подустала. Не то, чтобы дух начал истекать, 

всё равно пыталась поддерживать максимальный свой уровень, всё, на что я способна. Считаю, что финал вышел очень красивым и интересным. 

Судьи, возможно, где-то ошиблись, возможно, где-то нет, но тем не менее, я ни в коем случае не спорю с оценкой ударов», — рассказала Пономарёва.

Мария выступила на чемпионате Европы второй раз, в первый раз она дошла до 1/8 финала, также она выступала на чемпионате мира, где дошла до 1/16 финала.  

Результат, который показала Мария, был впервые в истории российского женского кендо.

Мария Пономарёва выступила на чемпионате Европы второй раз

Кендо — это японское фехтование на бамбуковых мечах (синаях)

В предыдущие два дня чемпионата другой новосибирец Роман Кусургашев взял на чемпионате серебро и бронзу в соревнованиях юниоров.

Елена Громкова
Фото предоставлено Андреем Кусргашевым

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кендо

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КОММЕНТАРИИ (3)

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Куриццын
27 мая 2019 в 08:16

Поздравляю, конечно, но напоминаю - победа может быть только одна - первое место, всякие серебро и бронза - это только так. для утешения

Campesino
27 мая 2019 в 09:17

Молодец! Съездила в замечательную страну, более чем достойно выступила, поздравляю!Если будут нудеть "а почему не золото" - это из тех, кто и шоколодных медалей в активе не имеет

laro
27 мая 2019 в 09:25

Поздравления! Молодчина! Отличная новость! А Куриццын пусть напоминает нашим хоккеистам, которые безмерно рады 3-му месту.