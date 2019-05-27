Девушка из Новосибирска взяла серебро чемпионта Европы по японскому фехтованию

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Чемпионат Европы по кендо проходил с 24 по 26 мая в Сербии
Мария Пономарёва дошла до финала чемпионата Европы по кендо
Накануне, 26 мая, в сербском Белграде завершился чемпионат Европы по кендо — в заключительный день турнира спортсменка из Новосибирска Мария Пономарёва взяла серебро.
«На полуфинал я настраивалась, как на финал, выходила именно с таким настроем, что надо сейчас или никогда», — рассказала корреспонденту НГС Мария Пономарёва.
Она отметила, что поединок в полуфинале был тяжёлый — соперница не поддавалась её давлению. «Но удалось в какой-то момент подловить, пробить ей на отходе назад», — уточнила Пономарёва.
В финале Мария встретилась с немецкой спортсменкой. «Она молодая, 93-го года, но занимается достаточно долго. С ней я тоже пыталась давить, вперёд двигаться, но немножко подустала. Не то, чтобы дух начал истекать,
всё равно пыталась поддерживать максимальный свой уровень, всё, на что я способна. Считаю, что финал вышел очень красивым и интересным.
Судьи, возможно, где-то ошиблись, возможно, где-то нет, но тем не менее, я ни в коем случае не спорю с оценкой ударов», — рассказала Пономарёва.
Мария выступила на чемпионате Европы второй раз, в первый раз она дошла до 1/8 финала, также она выступала на чемпионате мира, где дошла до 1/16 финала.
Результат, который показала Мария, был впервые в истории российского женского кендо.
В предыдущие два дня чемпионата другой новосибирец Роман Кусургашев взял на чемпионате серебро и бронзу в соревнованиях юниоров.
Елена Громкова
Фото предоставлено Андреем Кусргашевым
Поздравляю, конечно, но напоминаю - победа может быть только одна - первое место, всякие серебро и бронза - это только так. для утешения
Молодец! Съездила в замечательную страну, более чем достойно выступила, поздравляю!Если будут нудеть "а почему не золото" - это из тех, кто и шоколодных медалей в активе не имеет