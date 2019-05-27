Девушка из Новосибирска взяла серебро чемпионта Европы по японскому фехтованию

Она отметила, что поединок в полуфинале был тяжёлый — соперница не поддавалась её давлению. «Но удалось в какой-то момент подловить, пробить ей на отходе назад», — уточнила Пономарёва.

«На полуфинал я настраивалась, как на финал, выходила именно с таким настроем, что надо сейчас или никогда», — рассказала корреспонденту НГС Мария Пономарёва.

Накануне, 26 мая, в сербском Белграде завершился чемпионат Европы по кендо — в заключительный день турнира спортсменка из Новосибирска Мария Пономарёва взяла серебро.

В финале Мария встретилась с немецкой спортсменкой. «Она молодая, 93-го года, но занимается достаточно долго. С ней я тоже пыталась давить, вперёд двигаться, но немножко подустала. Не то, чтобы дух начал истекать,

всё равно пыталась поддерживать максимальный свой уровень, всё, на что я способна. Считаю, что финал вышел очень красивым и интересным.

Судьи, возможно, где-то ошиблись, возможно, где-то нет, но тем не менее, я ни в коем случае не спорю с оценкой ударов», — рассказала Пономарёва.

Мария выступила на чемпионате Европы второй раз, в первый раз она дошла до 1/8 финала, также она выступала на чемпионате мира, где дошла до 1/16 финала.

Результат, который показала Мария, был впервые в истории российского женского кендо.