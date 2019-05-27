Россия и Чехия разыграли бронзу чемпионата мира по хоккею в напряженном матче

Итог матча решился в серии буллитов

Как только одна команда выходила вперед, вторая сравнивала счет
Как только одна команда выходила вперед, вторая сравнивала счет

Сегодня вечером на Зимнем стадионе Ондрея Непелы в Братиславе российская хоккейная сборная играла за бронзу чемпионата мира с чехами. Это был валидольный матч. Сборные сражались на равных и сравнивали счет. В овертайме определить победителя тоже не удалось. Исход матча решила серия буллитов.


В первом периоде наши хоккеисты много играли в зоне соперника, чехи отвечали быстрыми контратаками. И тут российский защитник Михаил Сергачев навесил, а Михаил Григоренко добавил — и распечатал ворота чехов. 


Но почти сразу же Чехия сравняла счет. Ржепик получил передачу, обошел опекунов и бросил мимо Василевского. Под конец периода вторую шайбу молниеносно отправил в российские ворота Кубалик при помощи Яна Коваржа (брата Якуба Коваржа, вратаря «Автомобилиста»).



В самом начале второго периода Никита Гусев влетел в зону, отправил пас за спину Артему Анисимову, и тот с острого угла забил. Это было очень быстро. Дальше российская сборная прижимала соперника к воротам, но вторую за период шайбу забить не удалось. Тем интереснее был третий период.



В третьем периоде защитники российской сборной начали заходить глубоко в зону соперника, даже оказываются за воротами. Чаще стали и силовые приемы с бросками, особенно у чехов. Они перебросали россиян — 18:5. Но в том числе благодаря сейвам Василевского изменить счет они не смогли.


Чехи в овертайме сразу пошли вперёд. Гронек подобрал отскок и нанёс бросок, но снова шикарный сейв Василевского спас российскую сборную. Команды обменивались атаками. Малкин, Дадонов и Зайцев почти минуту держали шайбу в зоне чехов. Они с трудом, но отбились. 


Первым бил обладатель Кубка Стенли Якуб Врана — не попал. Илья Ковальчук забил. Доминик Кубалик не забил. Кучеров тоже. Ян Коварж не смог перехитрить Василевского. А вот Гусев забил. Филип Гроник — мимо. И Россия побеждает по буллитам.


В полуфинале Россия обидно проиграла Финляндии 1:0, туда она пробилась, обыграв в тяжелейшем матче США.


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