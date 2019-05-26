Трое маленьких детей погибли в пожаре в Новосибирской области

Пожар начался около 20 часов





26 мая около 20 часов вечера в Венгеровском районе Новосибирской области в селе Вторая Петропавловка при пожаре в двухквартирном доме погибли трое маленьких детей. НГС в режиме онлайн сообщает подробности страшного ЧП.





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Как сообщили корреспонденту НГС в единой дежурной диспетчерской службе по району, обстоятельства трагедии ещё не известны:





«Погибли три ребенка при пожаре. Причина — детская шалость предварительно. Точно никто не знает, следственные мероприятия будут проводиться, экспертизы, точно не могу сказать», — сообщили в службе.





23:33

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, несчастный случай произошёл вечером в селе Вторая Петропавловка:





«26 мая 2019 года около 20 часов в одной из квартир двухквартирного жилого дома, расположенного в селе Вторая Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области, произошел пожар. После тушения возгорания обнаружены тела трех малолетних детей в возрасте восемь месяцев, два и три года», — говорится в сообщении.











23:37

Сейчас следственные органы СКР по Новосибирской области объявили о возбуждении уголовного дела по ст.109 УК РФ ч.3 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В село Вторая Петропавловка выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Чановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Сейчас следователями проводится осмотр места трагедии, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.









00:48





На данный момент это все сведения о произошедшем — мы завершаем трансляцию. Утром мы продолжим следить за ситуацией.







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