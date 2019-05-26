На «Речном вокзале» начал работать надземный пешеходный переход

Теперь переход работает с 7 утра до 22 вечера





Вчера, 25 мая, надземный пешеходный переход через Большевистскую, который строился вместе с ТЦ «Река», начал работать.





«Наш пешеходный переход уже работает! Два блока торгового комплекса "РЕКА" соединены пешеходным мостом через ул. Большевистскую. Теперь попасть в наш теплый и уютный ТК стало еще проще, друзья!» — говорится в официальной группе ТЦ во «ВКонтакте».







Из перехода открывается вид на Большевистскую





В сообщении указано, что переход работает с 7 часов утра до 22 вечера каждый день. Первыми впечатлениями от прогулки по переходу поделились жители Новосибирска:





«Он как будто бы не полностью закрыт, там холодно и ветер. Мы вверху, на Восходе, живём и поднимаемся через ТЦ ["Река"] на эскалаторе вверх обычно. Сегодня я заметила, что там ходят люди, и тоже зашла», — рассказала корреспонденту НГС журналист Марьяна Берязева.





Переход строили почти два года





Переход начали строить летом 2017 года, вместе с торговым центром «Река», который открылся уже через год.