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Культура

Новосибирский двор раскрасили яркими граффити

В Новосибирске завершился фестиваль Okrasheno

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В фестивале участвовали художники из разных городов

Фото: Мария Морсина / НГС

Фестиваль граффити Okrasheno завершился в Новосибирске 26 мая. Более 20 художников за три дня разукрасили двор дома на ул. Романова, 23 — здесь появились 15 красочных арт-объектов.

«Идея фестиваля — создать музей под открытым небом, чтобы изменить сознание горожан. В том плане, что люди сами могут менять что-то. Из чего-то такого серого, неукрашенного сделать яркое, прекрасное. 

Я надеюсь, что это не только создаст больше стрит-арта, но и подарит ощущение того, что все мы — творцы нашего благосостояние в городе. Той комфортной среды, в которой мы существуем.

<...> Мы видим, что старше поколение часто во дворах зелень растит, делает мини-клумбы — это же популярно, чтобы бабушка смотрела за двором. Вот мы по-молодежному как можем, так и украшаем, делаем город лучше. Плюс стрит-арт — это современное движение, которое не может не присутствовать в мегаполисе», — рассказал корреспонденту НГС куратор фестиваля Иван Ягода. 

Фото: Мария Морсина / НГС

Иван Ягода рассказал, что на фестивале кроме новосибирских были художники из Красноярска, Кемерово и Тюмени. 

Одной из самых ярких работ фестиваля в 2019 году стали «Маски»:

Художники работали над граффити три дня

«"Маски"» — очень интересный арт-объект, там четыре художника участвовало. Не знаю, сколько бы стоила их коммерческая работа, но меня радует, что они согласились поучаствовать. Потому что мы третий год делаем фестиваль на фасадах, а они — новосибирцы, но все время то в Италии, то в Гонконге, то в Америке. Их все время приглашают куда-то, а в Новосибирске они никак не успевали. В этом году нам удалось с ними договориться, и они, несмотря на погоду, нарисовали крутую работу с масками», — поделился Иван Ягода. 

Девушку с маской нарисовала новосибирская художница Марина Ягода

Фото: Мария Морсина / НГС

В прошлом году фестиваль проходил на улице Фрунзе, 5 — девять уличных художников из Новосибирска, Омска, Красноярска и Берлина нарисовали десять картин на стенах. Всего художники разрисовали 600 квадратных метров. 

Несколько дней назад двое граффитистов разрисовали стену здания по адресу: ул. Ленина, 6 — в течение 7 часов художники разукрашивали стену, которая раньше была заклеена объявлениями и покрыта надписями. Вечером граффитистов поймала полиция и отвезла их в отделение. На следующий день за художников вступилась начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Маша Вьюн
Фото Марии Морсиной (1, 2, 4), Vk.com/okrashenofest (3)

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Стрит-артГраффити

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
26 мая 2019 в 22:20

Лучше бы наколки рисовали,в тех местах где я служил это ценится. Пригодится.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
26 мая 2019 в 22:16

А разрешение от жильцов получено? Например, сотрудники моего ЧОПа регулярно пресекают попытки граффитистов.