Лист металлопрофиля слетел с крыши и воткнулся в землю в Бердске

После этого он упал на тротуар

Лист сдуло с крыши около полудня
Лист сдуло с крыши около полудня


26 марта в Бердске, на улице Кутузова, 1 с крыши пятиэтажного дома ветром сорвало металлический лист — он воткнулся в газон около дома. 


Судя по фотографиям, полет металлического листа остановил столб
Судя по фотографиям, полет металлического листа остановил столб


Через некоторое время приземлившийся у столба лист рухнул на тротуар. По информации из соцсетей, пострадавших нет. 


Через некоторое время лист упал на пешеходную дорожку
Через некоторое время лист упал на пешеходную дорожку


28 марта в Первомайском районе Новосибирска на семилетнюю девочку упал кусок льда с крыши — тогда в случившемся разбирались следователи.


Два года назад похожий случай произошёл возле дома № 8 на улице Пархоменко — он получил большую огласку даже за рубежом. Бабушка гуляла с коляской, в которой была её четырёхмесячная внучка. Когда женщина выходила из продуктового супермаркета, на коляску с ребёнком с крыши дома упал кусок льда примерно 30–40 см в длину. Снег ударил коляску по козырьку. Бабушка тут же забежала в супермаркет и вызвала скорую помощь. Врачи оперативно приехали к месту происшествия и увезли ребёнка в первую детскую больницу в тяжёлом состоянии, где он провёл под наблюдением врачей несколько дней.

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