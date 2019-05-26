Лист металлопрофиля слетел с крыши и воткнулся в землю в Бердске

После этого он упал на тротуар

Лист сдуло с крыши около полудня





26 марта в Бердске, на улице Кутузова, 1 с крыши пятиэтажного дома ветром сорвало металлический лист — он воткнулся в газон около дома.





Судя по фотографиям, полет металлического листа остановил столб





Через некоторое время приземлившийся у столба лист рухнул на тротуар. По информации из соцсетей, пострадавших нет.





Через некоторое время лист упал на пешеходную дорожку





28 марта в Первомайском районе Новосибирска на семилетнюю девочку упал кусок льда с крыши — тогда в случившемся разбирались следователи.





Два года назад похожий случай произошёл возле дома № 8 на улице Пархоменко — он получил большую огласку даже за рубежом. Бабушка гуляла с коляской, в которой была её четырёхмесячная внучка. Когда женщина выходила из продуктового супермаркета, на коляску с ребёнком с крыши дома упал кусок льда примерно 30–40 см в длину. Снег ударил коляску по козырьку. Бабушка тут же забежала в супермаркет и вызвала скорую помощь. Врачи оперативно приехали к месту происшествия и увезли ребёнка в первую детскую больницу в тяжёлом состоянии, где он провёл под наблюдением врачей несколько дней.