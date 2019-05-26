В честь Кирилла и Мефодия: 10 лучших снимков с крестного хода

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В нём приняли участие более 10 тысяч человек
Колонна начала движение от Вознесенского кафедрального собора
В Новосибирске прошёл традиционный крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, — в нём приняло участие более 10 тысяч человек.
Завершился крестный ход возле собора Александра Невского
В январе 2019 года НГС опубликовал 45 лучших фото с Крещения-2019.
Мария Тищенко
Фото и видео Густаво Зырянова