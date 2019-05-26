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eur 72.32
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Фоторепортаж

В честь Кирилла и Мефодия: 10 лучших снимков с крестного хода

В нём приняли участие более 10 тысяч человек

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Колонна начала движение от Вознесенского кафедрального собора

Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске прошёл традиционный крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, — в нём приняло участие более 10 тысяч человек.

Сам День славянской письменности и культуры, к которому приурочен крестный ход, отмечается 24 мая

Фото: Густаво Зырянов

Участники крестного хода шли с хоругвями и иконами в руках

Фото: Густаво Зырянов

У многих были с собой флаги

Фото: Густаво Зырянов

В крестном ходе участвовали представители Новосибирской митрополии Русской Православной церкви, студенты и учащиеся православных учебных заведений, представители общественных организаций, прихожане

Фото: Густаво Зырянов

В прошлом году в крёстном ходе участвовало 13 тысяч человек 

Фото: Густаво Зырянов

Возле Никольской часовни состоялся краткий молебен

Фото: Густаво Зырянов

На мероприятии был губернатор НСО Андрей Травников 

Фото: Густаво Зырянов

Многие участники несли с собой таблички с буквами

Фото: Густаво Зырянов

Как рассказали корреспонденту НГС в Новосибирской епархии, в среднем в крестном ходе участвует около 15 тысяч человек

Фото: Густаво Зырянов

Завершился крестный ход возле собора Александра Невского

В январе 2019 года НГС опубликовал 45 лучших фото с Крещения-2019.

Мария Тищенко
Фото и видео Густаво Зырянова

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крестный ходправославиеКирилл и Мефодий

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КОММЕНТАРИИ (11)

john136
26 мая 2019 в 18:08

А Илон Маск 60 спутников за раз запустил...

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Доктoр
26 мая 2019 в 18:13

И я там был - мед, пиво пил ;)

гость
26 мая 2019 в 18:10

не, удивлюсь скрутит кого сейчас ядерно на новости такой этой