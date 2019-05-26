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В Новосибирске создадут электромобиль на основе концепции суперкара Marussia

Этим займётся компания КБ «Спектр» и НГТУ

На проектирование электрического привода для создания электромобиля на базе спорткара уйдёт около полутора лет. 
На проектирование электрического привода для создания электромобиля на базе спорткара уйдёт около полутора лет. 


Компания КБ «Спектр» совместно с инженерами НГТУ займётся созданием электромобиля на основе концепции суперкара Marussia. Техпартнёром будет выступать VIP-Service.


«Компания VIP-Service была официальным представителем Marussia Motors. После того как Marussia Motors прекратила своё существование в 2014 году, про автомобили не было ничего слышно. В конце 2016 года на продажу было выставлено шесть автомобилей, даже, скорее, машинокомплектов, потому что они все были в разном техническом состоянии», — рассказал корреспонденту НГС pr-менеджер компании КБ «Спектр» Игорь Сердцев.


Компания VIP-Service хотела их выкупить, но не было на это средств, — тогда они нашли инвестора (владельца КБ «Спектр» Андрея Братенькова) и выкупили шесть машинокомплектов и переправили в Новосибирск для дальнейшего восстановления. На данный момент восстановили два автомобиля, сейчас третий находится на очереди. И недавно они решили создать что-то своё на основе имеющейся концепции, но более инновационное.


«Понятно, что концепция спорткара одинаковая, как и у Marussia. Точно такая же концепция есть у Ferrari и Lamborghini — это стальная пространственная конструкция с применением композитных материалов, к которой прикреплены подрамники. Конструкция эта называется монокок. Сейчас мы обратились к НГТУ, потому что у них есть техническая база и специалисты, которые смогут создать электродвигатель. Ищем пути дальнейшего развития. Завтра мы подписываем соглашение с НГТУ о том, что они будут для нас разрабатывать электродвигатель», — добавил Игорь Сердцев.


Этот проект осуществляется на частные деньги инвесторов.


В 2017 году НГС писал, что будет с автомобилями Marussia дальше, когда в город привезли шесть знаменитых спорткаров, оставшихся после банкротства компании Николая Фоменко Marussia Motors.

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