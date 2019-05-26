В Новосибирске создадут электромобиль на основе концепции суперкара Marussia

На проектирование электрического привода для создания электромобиля на базе спорткара уйдёт около полутора лет.





Компания КБ «Спектр» совместно с инженерами НГТУ займётся созданием электромобиля на основе концепции суперкара Marussia. Техпартнёром будет выступать VIP-Service.





«Компания VIP-Service была официальным представителем Marussia Motors. После того как Marussia Motors прекратила своё существование в 2014 году, про автомобили не было ничего слышно. В конце 2016 года на продажу было выставлено шесть автомобилей, даже, скорее, машинокомплектов, потому что они все были в разном техническом состоянии», — рассказал корреспонденту НГС pr-менеджер компании КБ «Спектр» Игорь Сердцев.





Компания VIP-Service хотела их выкупить, но не было на это средств, — тогда они нашли инвестора (владельца КБ «Спектр» Андрея Братенькова) и выкупили шесть машинокомплектов и переправили в Новосибирск для дальнейшего восстановления. На данный момент восстановили два автомобиля, сейчас третий находится на очереди. И недавно они решили создать что-то своё на основе имеющейся концепции, но более инновационное.





«Понятно, что концепция спорткара одинаковая, как и у Marussia. Точно такая же концепция есть у Ferrari и Lamborghini — это стальная пространственная конструкция с применением композитных материалов, к которой прикреплены подрамники. Конструкция эта называется монокок. Сейчас мы обратились к НГТУ, потому что у них есть техническая база и специалисты, которые смогут создать электродвигатель. Ищем пути дальнейшего развития. Завтра мы подписываем соглашение с НГТУ о том, что они будут для нас разрабатывать электродвигатель», — добавил Игорь Сердцев.





Этот проект осуществляется на частные деньги инвесторов.





В 2017 году НГС писал, что будет с автомобилями Marussia дальше, когда в город привезли шесть знаменитых спорткаров, оставшихся после банкротства компании Николая Фоменко Marussia Motors.