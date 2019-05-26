Белым медвежатам в Новосибирском зоопарке выбрали имена

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Сегодня их назвали на «Дне медведя»
В апреле определили пол белых медвежат — это мальчик и девочка
Сегодня, 26 мая, на «Дне медведя» в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило объявили имена белых медвежат — их назвали Норди и Шайна. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в самом зоопарке.
Медвежата родились в зоопарке 11 декабря 2018 года у медведицы Герды. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат, который проходил в два этапа. С 11 апреля по 1 мая 2019 года он собирал все предложенные варианты, а с 3 по 24 мая проходило голосование. Из десяти самых популярных имён новосибирцы должны были выбрать два лучших.
В начале мая в конкурсе лидировали имена Снежок и Снежинка. На втором месте находились Умка и Снежка, на третьем — Норди и Шайна. Далее шли Беринг и Арктика, Айсберг и Аляска, Алтай и Саяна, Сириус и Беллатрикс, Орион и Веда, Лукас и Хлоя, Лоло и Пепе. И в итоге победили Норди и Шайна.
Медвежата уже стали любимцами новосибирцев: их фотографируют, рисуют с ними открытки и делают шары со снегом.
Мария Тищенко
Фото Владимира Шадрина