Белым медвежатам в Новосибирском зоопарке выбрали имена

Сегодня, 26 мая, на «Дне медведя» в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило объявили имена белых медвежат — их назвали Норди и Шайна. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в самом зоопарке.



Медвежата родились в зоопарке 11 декабря 2018 года у медведицы Герды. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат, который проходил в два этапа. С 11 апреля по 1 мая 2019 года он собирал все предложенные варианты, а с 3 по 24 мая проходило голосование. Из десяти самых популярных имён новосибирцы должны были выбрать два лучших.

