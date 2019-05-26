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Белым медвежатам в Новосибирском зоопарке выбрали имена

Сегодня их назвали на «Дне медведя»

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В апреле определили пол белых медвежат — это мальчик и девочка

Фото: Владимир Шадрин

Сегодня, 26 мая, на «Дне медведя» в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило объявили имена белых медвежат — их назвали Норди и Шайна. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в самом зоопарке.

Медвежата родились в зоопарке 11 декабря 2018 года у медведицы Герды. В апреле зоопарк объявил конкурс на лучшие имена для двух белых медвежат, который проходил в два этапа. С 11 апреля по 1 мая 2019 года он собирал все предложенные варианты, а с 3 по 24 мая проходило голосование. Из десяти самых популярных имён новосибирцы должны были выбрать два лучших.

В начале мая в конкурсе лидировали имена Снежок и Снежинка. На втором месте находились Умка и Снежка, на третьем — Норди и Шайна. Далее шли Беринг и Арктика, Айсберг и Аляска, Алтай и Саяна, Сириус и Беллатрикс, Орион и Веда, Лукас и Хлоя, Лоло и Пепе. И в итоге победили Норди и Шайна.

Медвежата уже стали любимцами новосибирцев: их фотографируют, рисуют с ними открытки и делают шары со снегом.

Мария Тищенко
Фото Владимира Шадрина

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Мария Тищенко

ТЕГИ

Новосибирский зоопаркбелые медвежата

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КОММЕНТАРИИ (23)

Аркашенька
26 мая 2019 в 16:46

Шашлык и Шаурма.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
26 мая 2019 в 16:42

Красивые имена. Одобряю.

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Директор Завода (Ржака)
26 мая 2019 в 16:50

Именно такие имена я и предложил на встрече с руководством МУП Новосибирский зоопарк