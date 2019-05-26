Toyota врезалась в припаркованный сломанный ЗИЛ на Ипподромской

Машины с трудом растащили с помощью домкрата и трёх человек

ЗИЛ стоял сломанный, и в него въехала Toyota





Сегодня, 26 мая, в Новосибирске на улице Ипподромской Toyota врезалась в припаркованный сломанный ЗИЛ.







«Автомобиль Toyota, выезжая со двора Серебренниковской, 4/1, на улице Ипподромской совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ, который стоял сломанный в правом ряду. Пострадавших нет. Toyota крепко вцепилась в ЗИЛ, и, чтобы машины растащить, домкратом ЗИЛ приподняли и Toyota втроём оттащили за заднюю часть в сторону от грузовика», — сообщил корреспонденту НГС аварийный комиссар службы «Альянс» Дмитрий Житнюк.







По его словам, это произошло около часа назад. За рулём Toyota была девушка. Хозяин ЗИЛа находится на месте: он ждал ремонтников, которые должны были привезти запчасти.







Сегодня утром ДТП произошло и в Академгородке: Toyota столкнулась с Mitsubishi.