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Новосибирцы поймали потерявшуюся чёрную лису и передали её хозяевам

Лиса несколько дней гуляла в Дзержинском районе

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Новосибирцы, которые поймали лису

Фото: Ирина Петрова

Сегодня, 26 мая, жители улицы Чемпионской в Дзержинском районе Новосибирска поймали чёрную лису, которая гуляла там третий день, и передали её хозяевам.

«Мы проснулись оттого, что у нас собака гавкает как-то странно. Я выглянула в окно и увидела, что сидит лиса у нас на участке, собака на неё гавкает — не бросается, но они сидят и друг на друга смотрит. Собака лежит, хвостом виляет и чёрная лисица лежит, хвостом виляет. Потом лиса давай бегать по участку, а собака её гоняет, подгавкивает, но не трогает. Пришлось собраться, выйти, надеть верхонки, взять верёвку, поймать эту лису», — рассказала корреспонденту НГС старшая одного из домов на Чемпионской Ирина Петрова.

За лисой быстро приехали и увезли её в переноске

Фото: Ирина Петрова

Потом они позвонили человеку, чей контакт был указан в общем уличном чате в WhatsApp, чтобы он приехал за лисой.

«Мы нафотографировались с этой лисой и отдали хозяевам. У нас тут стали спрашивать про вознаграждение. Я говорю: "Нет, никакого вознаграждения нам никто не давал и не предлагал". Просто забрали, и всё», — добавила Ирина Петрова.

Перед тем, как отдать лису, новосибирцы нафотографировались с ней и сняли видео

В декабре 2018 года новосибирцы заметили лису во дворе школы в Заельцовском районе.

Мария Тищенко
Фото и видео Ирины Петровой

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ТЕКСТ

Мария Тищенко

ТЕГИ

чёрная лисаживотные

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КОММЕНТАРИИ (21)

Фото пользователя
.`,
26 мая 2019 в 14:39

Надеюсь лиса не пострадала? Держите в курсе :-)

Мама лисы
26 мая 2019 в 14:47

Я нехочу что бы меня поймали люди с верхне фотографии. Хочу бегать на свободе. Отпустите мою дочу пожалуйста.

Фото пользователя
Matrix_Agent
26 мая 2019 в 15:02

Думаю, наведуюсь в офис НГС. Пообщаюсь с редактором.