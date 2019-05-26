Новосибирцы поймали потерявшуюся чёрную лису и передали её хозяевам

Сегодня, 26 мая, жители улицы Чемпионской в Дзержинском районе Новосибирска поймали чёрную лису, которая гуляла там третий день, и передали её хозяевам.



«Мы проснулись оттого, что у нас собака гавкает как-то странно. Я выглянула в окно и увидела, что сидит лиса у нас на участке, собака на неё гавкает — не бросается, но они сидят и друг на друга смотрит. Собака лежит, хвостом виляет и чёрная лисица лежит, хвостом виляет. Потом лиса давай бегать по участку, а собака её гоняет, подгавкивает, но не трогает. Пришлось собраться, выйти, надеть верхонки, взять верёвку, поймать эту лису», — рассказала корреспонденту НГС старшая одного из домов на Чемпионской Ирина Петрова.

