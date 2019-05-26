Новосибирцы поймали потерявшуюся чёрную лису и передали её хозяевам

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Лиса несколько дней гуляла в Дзержинском районе
Новосибирцы, которые поймали лису
Сегодня, 26 мая, жители улицы Чемпионской в Дзержинском районе Новосибирска поймали чёрную лису, которая гуляла там третий день, и передали её хозяевам.
«Мы проснулись оттого, что у нас собака гавкает как-то странно. Я выглянула в окно и увидела, что сидит лиса у нас на участке, собака на неё гавкает — не бросается, но они сидят и друг на друга смотрит. Собака лежит, хвостом виляет и чёрная лисица лежит, хвостом виляет. Потом лиса давай бегать по участку, а собака её гоняет, подгавкивает, но не трогает. Пришлось собраться, выйти, надеть верхонки, взять верёвку, поймать эту лису», — рассказала корреспонденту НГС старшая одного из домов на Чемпионской Ирина Петрова.
Потом они позвонили человеку, чей контакт был указан в общем уличном чате в WhatsApp, чтобы он приехал за лисой.
«Мы нафотографировались с этой лисой и отдали хозяевам. У нас тут стали спрашивать про вознаграждение. Я говорю: "Нет, никакого вознаграждения нам никто не давал и не предлагал". Просто забрали, и всё», — добавила Ирина Петрова.
Перед тем, как отдать лису, новосибирцы нафотографировались с ней и сняли видео
В декабре 2018 года новосибирцы заметили лису во дворе школы в Заельцовском районе.
Мария Тищенко
Фото и видео Ирины Петровой