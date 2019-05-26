Новосибирские велосипедисты стартовали с пробегом по новому маршруту

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
В этом году маршрут велопробега значительно сократили
В этом году велопробег проходит в восьмой раз
Сегодня, 26 мая, в Новосибирске стартовал восьмой новосибирский велопробег, который проводится ежегодно с 2012 года: правда, в этом году он проходит по новому сокращённому маршруту.
«Традиционно он проходит по всему городу, как правило, у нас много участников. В прошлом году было 5 тысяч человек. Сегодня пока неясно — от погоды зависит. Маршрут в этом году короткий. Если в последние годы мы ездили по обоим берегам: стартовали так же с ГПНТБ, ехали через левый берег и возвращались на правый, то в этом году у нас другой маршрут», — рассказал корреспонденту НГС руководитель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.
Велосипедисты проедут от ГПНТБ до улицы Крылова и обратно.
«Это новая позиция Госавтоинспекции: о том, что велопробеги — опасная штука. Но мы надеемся, что в этом году опять пройдёт без всяких ДТП и мы сможем вернуть маршрут на следующий год», — добавил Алексей Куницин.
Ради велопробега в Новосибирске перекрыли Красный проспект, Октябрьскую магистраль и улицу Кирова.
Сегодня в Новосибирске были перекрыты и другие улицы из-за театрального шествия и крестного хода.
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова, Артёма Сурикова
Жаль мой внук не сможет принять участие. Он на все лето в лагерь поехал, не хотел конечно сильно, но приговор суда вступил в силу.
Только коллапс в городе создали. Делайте пробеги по трассе, в городе это никому не нужно