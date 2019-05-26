26 мая воскресенье
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 64.61
eur 72.32
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 64.61
eur 72.32
Спорт
Подробности

Новосибирские велосипедисты стартовали с пробегом по новому маршруту

В этом году маршрут велопробега значительно сократили

Поделиться

1 132
10 Обсудить

Все новости

Все новости

В этом году велопробег проходит в восьмой раз

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 26 мая, в Новосибирске стартовал восьмой новосибирский велопробег, который проводится ежегодно с 2012 года: правда, в этом году он проходит по новому сокращённому маршруту.

«Традиционно он проходит по всему городу, как правило, у нас много участников. В прошлом году было 5 тысяч человек. Сегодня пока неясно — от погоды зависит. Маршрут в этом году короткий. Если в последние годы мы ездили по обоим берегам: стартовали так же с ГПНТБ, ехали через левый берег и возвращались на правый, то в этом году у нас другой маршрут», — рассказал корреспонденту НГС руководитель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.

Для участников велопробега с 12:00 началась праздничная программа

Фото: Артём Суриков

Велосипедисты проедут от ГПНТБ до улицы Крылова и обратно. 

«Это новая позиция Госавтоинспекции: о том, что велопробеги — опасная штука. Но мы надеемся, что в этом году опять пройдёт без всяких ДТП и мы сможем вернуть маршрут на следующий год», — добавил Алексей Куницин.

Участники пробега перед стартом

Фото: Артём Суриков

Ради велопробега в Новосибирске перекрыли Красный проспект, Октябрьскую магистраль и улицу Кирова.

Сегодня в Новосибирске были перекрыты и другие улицы из-за театрального шествия и крестного хода.

Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова, Артёма Сурикова

По теме

ТЕКСТ

Мария Тищенко

ТЕГИ

велопробегвелосипедисты

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (10)

С Богаткова
26 мая 2019 в 15:06

Жаль мой внук не сможет принять участие. Он на все лето в лагерь поехал, не хотел конечно сильно, но приговор суда вступил в силу.

vic1979
26 мая 2019 в 15:23

Только коллапс в городе создали. Делайте пробеги по трассе, в городе это никому не нужно

Котяра
26 мая 2019 в 15:05

очень похож на первом фото в красной толстовке на АК!

привет Андрей