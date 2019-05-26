Новосибирские велосипедисты стартовали с пробегом по новому маршруту

Сегодня, 26 мая, в Новосибирске стартовал восьмой новосибирский велопробег, который проводится ежегодно с 2012 года: правда, в этом году он проходит по новому сокращённому маршруту.



«Традиционно он проходит по всему городу, как правило, у нас много участников. В прошлом году было 5 тысяч человек. Сегодня пока неясно — от погоды зависит. Маршрут в этом году короткий. Если в последние годы мы ездили по обоим берегам: стартовали так же с ГПНТБ, ехали через левый берег и возвращались на правый, то в этом году у нас другой маршрут», — рассказал корреспонденту НГС руководитель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.