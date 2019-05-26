За сегодняшний день это второе опоздание на станцию Новосибирск-Главный





Новосибирцы пожаловались на то, что не смогли вовремя уехать в Москву на поезде Владивосток — Москва: он должен был отправиться из Новосибирска в 10:47, но задержался больше чем на час.





«У меня посадка должна была быть в 09:30: 99-й маршрут, Владивосток — Москва. Минут за 10 до прихода поезда объявили, что он задерживается — примерно на час. В итоге только после 11 объявили посадку», — рассказала читательница Татьяна.





По её словам, причину опоздания никто не объяснял.





Сейчас Татьяна находится в пути





«У пассажиров были знакомые в этом поезде, сказали, что пути ремонтируются или что-то такое. В справочном отделе на Новосибирске-Главном нам сказали, что справок не дают. Я попыталась позвонить на горячую линию, которая указана на сайте новосибирского вокзала, у меня вызов сбрасывается. Так было два раза. На сайте было написано, что он уехал, но по факту его не было. В 11:30 началась посадка», — добавила Татьяна.





В справочной РЖД корреспонденту НГС сказали, что в системе нет информации об опоздании этого поезда.





Сегодня утром на Новосибирск-Главный на час опоздала электричка из Тогучинского района.