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Новосибирцы пожаловались на то, что не смогли вовремя уехать в Москву на поезде

Поезд Владивосток — Москва задержался больше чем на час

За сегодняшний день это второе опоздание на станцию Новосибирск-Главный
За сегодняшний день это второе опоздание на станцию Новосибирск-Главный


Новосибирцы пожаловались на то, что не смогли вовремя уехать в Москву на поезде Владивосток — Москва: он должен был отправиться из Новосибирска в 10:47, но задержался больше чем на час.


«У меня посадка должна была быть в 09:30: 99-й маршрут, Владивосток — Москва. Минут за 10 до прихода поезда объявили, что он задерживается — примерно на час. В итоге только после 11 объявили посадку», — рассказала читательница Татьяна.


По её словам, причину опоздания никто не объяснял.


Сейчас Татьяна находится в пути
Сейчас Татьяна находится в пути


«У пассажиров были знакомые в этом поезде, сказали, что пути ремонтируются или что-то такое. В справочном отделе на Новосибирске-Главном нам сказали, что справок не дают. Я попыталась позвонить на горячую линию, которая указана на сайте новосибирского вокзала, у меня вызов сбрасывается. Так было два раза. На сайте было написано, что он уехал, но по факту его не было. В 11:30 началась посадка», — добавила Татьяна.


В справочной РЖД корреспонденту НГС сказали, что в системе нет информации об опоздании этого поезда. 


Сегодня утром на Новосибирск-Главный на час опоздала электричка из Тогучинского района.

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