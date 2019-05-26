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Тысячи новосибирцев приняли участие в крестном ходе

Колонна начала движение от Вознесенского кафедрального собора

В нём участвуют священнослужители и прихожане
В нём участвуют священнослужители и прихожане


Сегодня, 26 мая, в Новосибирске начался традиционный крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры.


В Новосибирской епархии корреспонденту НГС пояснили, что он бывает в ближайшее воскресенье к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. В Новосибирске крестный ход проходит с 1990 года, в 29-й раз. В прошлом году в нём участвовало около 13 тысяч человек.


В шествии принимают участие священнослужители, ученики православных гимназий, богословского института, общественники и творческие коллективы, прихожане храмов, жители Новосибирска и области.


Колонна пройдет с 12:00 до 14:00 от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского, сделав остановку возле Никольской часовни на Красном проспекте, где состоится краткий молебен.


Ранее НГС опубликовал карту перекрытий: из-за крестного хода в центре города приостановят движение транспорта.

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