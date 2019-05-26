Дерево упало на машину и перегородило проезд во дворы на Дуси Ковальчук

Дерево перегородило проезд во двор





После вчерашнего сильного ветра в Новосибирске дерево упало на машины и перегородило проезд во дворы на Дуси Ковальчук.







«Это произошло возле дома, где я живу: дворы Дуси Ковальчук — возле СГУПСа, НИИЖТа. Машина закрыта ветвями, но повреждения оценить сложно — это не моя машина, я вышла, такси ждала. Такси не может ко мне подъехать, потому что там лежит дерево», — рассказала корреспонденту НГС читательница Мария о последствиях ночного ветра.







Вчера новосибирцы получили SMS-сообщения с предупреждением об опасном ветре: с 25 по 26 мая местами ожидались порывы ветра до 25 м/с.