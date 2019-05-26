На перекрёстке в Академгородке Toyota столкнулась с Mitsubishi

Столкновение произошло при выезде на перекрёсток к Технопарку





Утром 26 мая на перекрёстке в новосибирском Академгородке произошло ДТП: Toyota столкнулась с Mitsubishi.





«Mitsubishi двигался по Инженерной со стороны Будкера в сторону Николаева. Toyota двигалась по Николаева со стороны Демакова в сторону Инженерной, по главной. Mitsubishi при выезде на перекрёсток не пропустил Тойоту и допустил столкновение», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Автоспас».







Mitsubishi не пропустил Toyota





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о ДТП и добавили, что, по их информации, пострадавших нет.





Вчера в Новосибирской области перевернулся автомобиль — погибла девушка.