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На перекрёстке в Академгородке Toyota столкнулась с Mitsubishi

ДТП произошло возле Технопарка

Столкновение произошло при выезде на перекрёсток к Технопарку
Столкновение произошло при выезде на перекрёсток к Технопарку


Утром 26 мая на перекрёстке в новосибирском Академгородке произошло ДТП: Toyota столкнулась с Mitsubishi.


«Mitsubishi двигался по Инженерной со стороны Будкера в сторону Николаева. Toyota двигалась по Николаева со стороны Демакова в сторону Инженерной, по главной. Mitsubishi при выезде на перекрёсток не пропустил Тойоту и допустил столкновение», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Автоспас».


Mitsubishi не пропустил Toyota
Mitsubishi не пропустил Toyota


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о ДТП и добавили, что, по их информации, пострадавших нет. 


Вчера в Новосибирской области перевернулся автомобиль — погибла девушка.

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