По улицам Новосибирска прошлись куклы из разных стран

Сегодня, 26 мая, в Новосибирске театральным шествием открылся I Международный фестиваль театров кукол «Перекрёсток». Шествие началось от Новосибирского краеведческого музея и закончится возле театра кукол.



Фестиваль «Перекрёсток» будет проходить в городе с 26 мая по 1 июня: на него приехали участники из России, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции, Болгарии.



«Мы впервые проводим международный фестиваль "Перекрёсток". Мы очень долго к нему готовились и очень рады, что имеем возможность показать жителям Новосибирска, какие бывают кукольные театры в мире. Мы постарались отобрать лучшие спектакли, пригласить артистов из разных стран: к нам приехали испанцы, шведы, эстонцы. Сегодня фестиваль открывается кукольным шествием, а затем на четырёх разных площадках покажут 14 спектаклей», — рассказала корреспонденту НГС заведующая литературно-драматургической частью Новосибирского областного театра кукол Евгения Буторина.

