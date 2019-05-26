По улицам Новосибирска прошлись куклы из разных стран

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Международный фестиваль театров кукол открылся шествием
Шествие началось от краеведческого музея
Сегодня, 26 мая, в Новосибирске театральным шествием открылся I Международный фестиваль театров кукол «Перекрёсток». Шествие началось от Новосибирского краеведческого музея и закончится возле театра кукол.
Фестиваль «Перекрёсток» будет проходить в городе с 26 мая по 1 июня: на него приехали участники из России, Франции, Эстонии, Испании, Белоруссии, Швеции, Болгарии.
«Мы впервые проводим международный фестиваль "Перекрёсток". Мы очень долго к нему готовились и очень рады, что имеем возможность показать жителям Новосибирска, какие бывают кукольные театры в мире. Мы постарались отобрать лучшие спектакли, пригласить артистов из разных стран: к нам приехали испанцы, шведы, эстонцы. Сегодня фестиваль открывается кукольным шествием, а затем на четырёх разных площадках покажут 14 спектаклей», — рассказала корреспонденту НГС заведующая литературно-драматургической частью Новосибирского областного театра кукол Евгения Буторина.
Спектакли представлены в разных форматах: теневой театр, спектакль в стиле рок-н-ролл, спектакль-трансформер, который можно изменить под разную аудиторию — для детей и взрослых.
Ради шествия в Новосибирске перекрыли улицу Ленина — ранее НГС опубликовал карту.
Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова
А слабо вместо этого пойти и цветы посадить, или березку? Зайти в магазин и оплатить покупки бабушкам? Я отвечу за них [да].
Очень странный и замороченный способ попадания в Театр Кукол у нас в Новосибирске. Сколько в нём не был, всё через каких-то знакомых, бабушек, тётушек, "сарафанку". Ни разу оперативно не смог купить сам оффлайн билеты. Такое поведение с доступом в Театр не формирует положительного имиджа и желания систематически попасть самим или рекомендовать посещение Новосибирского Театра Кукол. Хотя продукт , производимый служителями Театра Кукол не плох.