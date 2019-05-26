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Утренняя электричка из Тогучинского района в Новосибирск опоздала на час

В «Экспресс-пригороде» назвали причину

Утренняя электричка из Тогучинского района в Новосибирск опоздала на час


Сегодня утром электричка из Тогучинского района опоздала в Новосибирск на 1 час 3 минуты. О перебоях в расписании в редакцию сообщили читатели.


«Сидим уже 35 минут в ожидании электрички на станции Геодезическая в сторону Новосибирска. В расписании "Яндекса" написано, что опаздывает. Движения поездов нет ни в одну, ни в другую сторону. Это Кузбасское направление, Тогучин. По-любому что-то случилось», — написали читатели.


В справочной по электропоездам «Экспресс-пригорода» корреспонденту НГС эту информацию подтвердили. Электричка по направлению Изынский (станция в Тогучинском районе Новосибирской области) — Новосибирск-Главный опоздала больше чем на час.


«В Буготаке (станция, на которую электричка прибывает через 13 минут по обычному расписанию. — Прим. ред.) она уже была с опозданием на час. По техническим причинам», — ответили в справочной.


В феврале 2018 года в Новосибирск опоздала электричка из Бердска.

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