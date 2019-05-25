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eur 72.32
Происшествия

В Новосибирской области перевернулся автомобиль — погибла девушка

В машине с ней ехал ребенок

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём в субботу, 25 мая, в Чистоозёрном районе Новосибирской области на автодороге из посёлка Чаячье до Елизаветенко иномарка улетела в кювет.

О перевернувшейся машине сообщил читатель. В полиции информацию об аварии подтвердили.

«В 14:40 в Чистоозёрном районе произошло опрокидывание автомобиля «Тойота-Виста». Погибла девушка-водитель 1990 года рождения. В автомобиле находился ребёнок 2015 года рождения. Серьёзных травм он не получил», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве также уточнили, что в машине ехала родственница погибшей, которая осталась жива. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

В середине мая недалеко от границы с Омской областью автомобиль перевернулся на крышу. В аварии погибла трёхмесячная девочка.

Александра Трофименко
Фото Густаво Зырянова

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КОММЕНТАРИИ (3)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
26 мая 2019 в 00:16

Оставила ребенка без матери.

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Missuri
26 мая 2019 в 00:26

29 лет это женщина, без году Бальзаковского возраста. А трасса у нас везде узкая, а желающих лететь в лоб-много..от того и уходят в кюветы.