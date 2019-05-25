Днём в субботу, 25 мая, в Чистоозёрном районе Новосибирской области на автодороге из посёлка Чаячье до Елизаветенко иномарка улетела в кювет.

О перевернувшейся машине сообщил читатель. В полиции информацию об аварии подтвердили.

«В 14:40 в Чистоозёрном районе произошло опрокидывание автомобиля «Тойота-Виста». Погибла девушка-водитель 1990 года рождения. В автомобиле находился ребёнок 2015 года рождения. Серьёзных травм он не получил», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.