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В машине с ней ехал ребенок
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии
Днём в субботу, 25 мая, в Чистоозёрном районе Новосибирской области на автодороге из посёлка Чаячье до Елизаветенко иномарка улетела в кювет.
О перевернувшейся машине сообщил читатель. В полиции информацию об аварии подтвердили.
«В 14:40 в Чистоозёрном районе произошло опрокидывание автомобиля «Тойота-Виста». Погибла девушка-водитель 1990 года рождения. В автомобиле находился ребёнок 2015 года рождения. Серьёзных травм он не получил», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве также уточнили, что в машине ехала родственница погибшей, которая осталась жива. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
В середине мая недалеко от границы с Омской областью автомобиль перевернулся на крышу. В аварии погибла трёхмесячная девочка.
Александра Трофименко
Фото Густаво Зырянова