Новосибирские волонтёры нашли приёмную семью для одинокого совёнка

Взрослая сова приняла птенца, как своего





Новосибирские волонтёры нашли приёмную семью для птенца длиннохвостой неясыти, которого передали им жители левого берега.





«Появился он у нас неделю или две назад. Люди подобрали. Сидели, жарили шашлыки около «Матрешкиного двора». Сказали, что вроде бы как он на них свалился. Мы туда несколько раз съездили с нашими волонтёрами. Изучали все гнёзда, которые там есть, но подходящего гнезда там не оказалось. То есть даже то гнездо, которое там было, оно было слишком маленькое даже для одного совёнка. Мы поняли, что сюда его подсаживать уже никакого смысла нет. <...> И оставили у себя, потому что каждый год наши коллеги-орнитологи (в этом году назвались «Дом Совы» — полевой экологический центр) занимаются тем, что изучают популяцию длиннохвостых неясытей. Ездят и выcчитывают, сколько совят у длиннохвостых неясытей, развешивают дуплянки для привлечения к гнездованию и кольцуют птенцов», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.









Орнитологи нашли для птенца подходящее гнездо с двумя совятами и взрослой совой. Новая семья приняла его хорошо. По словам Алисы, сов очень опасно держать дома.





«Если бы у нас остался этот совёнок, он бы воспринимал человека, как представителя своего вида. Вся опасность таится в том, что нужно очень аккуратно и специализированно выкармливать совенка. <…> Чем быстрее он будет подсажен к маме, тем раньше у него правильно сформируется связь, что это представители моего вида, что они меня должны кормить», — пояснила она.





В марте сова почти месяц плутала по цеху на Станционной, пока её не спас работник завода.