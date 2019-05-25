Поборемся за третье место: сборная России проиграла Финляндии в 1/2 чемпионата мира по хоккею

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Единственную шайбу финны забили в третьем периоде
Единственный гол забили на 51-й минуте матча
Сегодня вечером Россия сражалась с финнами за выход в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе.
Это первое поражение для российской сборной в этом турнире. Теперь наши хоккеисты поборются за третье место чемпионата. Финляндия прошла в финал.
Финляндия и Россия играли на равных. До 51 минуты ворота не удавалось распечатать. Но вот финны выиграли борьбу в чужой зоне, Анттила подкараулил отскок своего коллеги по команде на пятаке и отправил шайбу в сетку.
Под конец игры на лед вышли все шесть форвардов. Но им не удалось сравнять счет, финны блокировали все броски.
Тот самый единственный гол:
Россияне в групповом турнире одержали семь побед и завершили предварительный раунд ЧМ-2019 на первом месте группы B. Команда Ильи Воробьева выиграла матчи против Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4). В полуфинал россияне пробились, одолев США.
Фото: fhr.ru
Видео: IIHFHockey / Twitter.com