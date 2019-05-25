Поборемся за третье место: сборная России проиграла Финляндии в 1/2 чемпионата мира по хоккею

Сегодня вечером Россия сражалась с финнами за выход в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Братиславе.



Это первое поражение для российской сборной в этом турнире. Теперь наши хоккеисты поборются за третье место чемпионата. Финляндия прошла в финал.

Финляндия и Россия играли на равных. До 51 минуты ворота не удавалось распечатать. Но вот финны выиграли борьбу в чужой зоне, Анттила подкараулил отскок своего коллеги по команде на пятаке и отправил шайбу в сетку.

Под конец игры на лед вышли все шесть форвардов. Но им не удалось сравнять счет, финны блокировали все броски.