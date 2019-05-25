На Ипподромской мотоциклист врезался в иномарку

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Очевидцы сообщают, что водителя увезли на скорой
На месте работает полиция
Вечером в субботу, 25 мая, в Калининском районе Новосибирска на улице Ипподромской недалеко от АЗС «Беркут» водитель мотоцикла врезался в автомобиль «Мини-Купер».
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, удар пришёлся в заднюю часть автомобиля. Водителя мотоцикла забрали сотрудники скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.
«Сотрудники полиции на месте работают. По пострадавшим из медицинского учреждения информации пока не поступало», — сообщили в ведомстве.
На прошлой неделе в Октябрьском районе мотоциклист врезался в «Хонду». Очевидцы сообщали, что в него сзади специально въехал «Мерседес».
Александра Трофименко
Фото Густаво Зырянова