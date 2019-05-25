На Ипподромской мотоциклист врезался в иномарку

Вечером в субботу, 25 мая, в Калининском районе Новосибирска на улице Ипподромской недалеко от АЗС «Беркут» водитель мотоцикла врезался в автомобиль «Мини-Купер».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, удар пришёлся в заднюю часть автомобиля. Водителя мотоцикла забрали сотрудники скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

«Сотрудники полиции на месте работают. По пострадавшим из медицинского учреждения информации пока не поступало», — сообщили в ведомстве.