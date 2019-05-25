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Происшествия

На Ипподромской мотоциклист врезался в иномарку

Очевидцы сообщают, что водителя увезли на скорой

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На месте работает полиция

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Вечером в субботу, 25 мая, в Калининском районе Новосибирска на улице Ипподромской недалеко от АЗС «Беркут» водитель мотоцикла врезался в автомобиль «Мини-Купер».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, удар пришёлся в заднюю часть автомобиля. Водителя мотоцикла забрали сотрудники скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

«Сотрудники полиции на месте работают. По пострадавшим из медицинского учреждения информации пока не поступало», — сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе в Октябрьском районе мотоциклист врезался в «Хонду». Очевидцы сообщали, что в него сзади специально въехал «Мерседес».

Александра Трофименко
Фото Густаво Зырянова

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ДТП с мотоциклистом

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КОММЕНТАРИИ (5)

elka
25 мая 2019 в 22:43

Достали уже эти мотоциклисты. Вечно мешают.

Алекс
25 мая 2019 в 22:57

Они считают себя бессмертными же на моциках своих шумя на пол города

Никодимжеж
25 мая 2019 в 22:48

И это хорошо!