В Новосибирске нашли девочку-подростка, которая не вернулась домой из школы

Её обнаружила полиция

Девушка не вернулась домой ещё в четверг
Девушка не вернулась домой ещё в четверг


Сегодня вечером, 25 мая, в Новосибирске завершились поиски 14-летней Оксаны Пономарёвой, которая пропала в прошлый четверг в Калининском районе. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».


«Нам стало известно о том, что девочка пропала, вчера. Мы проводили автономные поисковые задачи. Сегодня приняли решение выставить ориентировку в сеть Интернет и сделать широкомасштабное распространение. Во время распространения ориентировки нами был получен ряд свидетельств, которые указывали на то, где находилась девочка. Эти свидетельства были переданы в полицию. Где ребёнок был найден, на каком из адресов, по нашему ли свидетельству, нам пока неизвестно. Мы только знаем, что девочка сейчас находится вместе со своей мамой в отделе полиции. Далее последуют стандартные процедуры, предусмотренные законом: беседа с родителями, беседа с девочкой. Для нас достаточно того, что она жива и здорова», — рассказала корреспонденту НГС руководитель отряда Алеся Яблонских.


Ранее волонтёры рассказали, что Оксана Пономарёва не вернулась домой после школьных занятий.



В начале года волонтёры искали девушку-подростка с выбритыми висками. Её обнаружили в торговом центре.

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