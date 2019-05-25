Ни единого гола: новосибирские футболисты сыграли последнюю игру сезона вничью

Соперником клуба стала команда из Краснодара

Обе команды за всю игру не забили ни единого гола
Обе команды за всю игру не забили ни единого гола


Сегодня, 25 мая, новосибирский футбольный клуб «Сибирь» сыграл с командой «Краснодар-2» в матче 38-го тура первенства ФНЛ. Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске.


Игра завершилась вничью со счётом 0:0.


«На мой взгляд, игра получилась скучноватая, если её сравнивать с "домашней" игрой с Курском. <...> Возможно, плановой подготовки к матчу не получилось. Из-за этого, видимо, движение не совсем хорошее было для домашней игры. Да, моменты были забить как у нас, так и у Краснодара, но их было не так много, чтобы этот матч называть каким-то зрелищным», — прокомментировал игру главный тренер ФК «Сибирь» Игорь Чугайнов.


В прошлом матче новосибирские футболисты обыграли курский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 1:0.

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