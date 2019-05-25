Ни единого гола: новосибирские футболисты сыграли последнюю игру сезона вничью

Обе команды за всю игру не забили ни единого гола





Сегодня, 25 мая, новосибирский футбольный клуб «Сибирь» сыграл с командой «Краснодар-2» в матче 38-го тура первенства ФНЛ. Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске.







Игра завершилась вничью со счётом 0:0.







«На мой взгляд, игра получилась скучноватая, если её сравнивать с "домашней" игрой с Курском. <...> Возможно, плановой подготовки к матчу не получилось. Из-за этого, видимо, движение не совсем хорошее было для домашней игры. Да, моменты были забить как у нас, так и у Краснодара, но их было не так много, чтобы этот матч называть каким-то зрелищным», — прокомментировал игру главный тренер ФК «Сибирь» Игорь Чугайнов.





В прошлом матче новосибирские футболисты обыграли курский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 1:0.

