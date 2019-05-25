Идут, рискуя жизнью: на Фабричной рабочие перекрыли тротуар для пешеходов

По тротуару теперь нельзя пройти





В субботу, 25 мая, житель Новосибирска Максим Федин снял перекрытый из-за ремонта тротуар на улице Фабричной. Из-за этого пешеходам приходится идти прямо по дороге.





«Движение перекрыто для пешеходов. Стоит знак о том, что двигаться нельзя. Ну и где же идти людям? Люди идут просто по дороге. Здесь лежит какая-то куча с землёй. Ну и люди вынуждены с детьми идти просто так по проезжей части. Никаких нету схем, показывающих, что можно как-то обойти в стороне эту пешеходную дорожку. В общем, альтернативы никакой не создано. <...> Все пешеходы с детьми идут просто так по дороге, рискуя жизнью», — комментирует он.





По наблюдениям новосибирца, на другой стороне улицы ситуация не лучше: везде лежит щебень и тоже не пройти.









Ранее на въезде на улицу Фабричную ввели запрет на парковку.