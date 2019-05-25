Фото: на диком пляже у Заельцовского парка собрали сотни мешков с мусором и кучу порванных покрышек

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К «Чистым играм» массово присоединились болельщики «Сибири»
Мусор на диком пляже убирали 128 человек
Сегодня, 25 мая, участники проекта «Чистые игры» полтора часа собирали мусор на диком пляже возле Заельцовского парка.
«Мы начали в полпервого, закончили в два. У нас пришло 128 человек. <…> Одни из самых активных участников были болельщики "Сибири"», — рассказала корреспонденту НГС региональный координатор «Чистых игр» Ирина Скокова.
Все участники поделились на 32 команды, чтобы посоревноваться, кто соберёт мусора больше всех. Болельщиков «Сибири» собрал и привёз один из самых известных их представителей в Новосибирске Усатый в каске. Всего болельщиков набралось на четыре команды.
На пляже собрали около двух десятков покрышек, а оставшийся мусор собрали в 488 мешков. «33% из них пойдут на полигон, а где-то 67% отправятся на переработку», — уточнила Ирина.
Победившая команда, отметила Ирина Скокова, побеждает уже третий раз с большим отрывом: участники собрали 40 мешков с мусором и ещё нашли 500 пластиковых крышечек.
Ирина Скокова уточнила, что организаторы игр хотят связаться с городской компанией, которая занимается переработкой покрышек. «Насколько я знаю, покрышки используются для асфальтового покрытия», — уточнила она.
Больше всего на пляже было собрано пластика, который там оставляют отдыхающие.
Следующие «Чистые игры» планируют провести в сосновом бору в середине июня.
В сентябре «Чистые игры» проходили возле 2-й Ельцовки и у котлована на Горском жилмассиве.
Елена Громкова
Фото vk.com/cleangames_nsk
Какие мелочи..
Нужно было заранее оповестить знаменитого дворника, со стажем более 15 лет...
Сейчас он пишет под ником Директор Завода, вот он, да еще начальник чопа( который всю жизнь был сторожем детсадика, ныне - Король Нгс) за час( всего один час!!!!!!) собрали бы в 100 раз больше(Опыт!!! А его не пропьешь!!!)!!!!!..