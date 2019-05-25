Фото: на диком пляже у Заельцовского парка собрали сотни мешков с мусором и кучу порванных покрышек

Сегодня, 25 мая, участники проекта «Чистые игры» полтора часа собирали мусор на диком пляже возле Заельцовского парка. «Мы начали в полпервого, закончили в два. У нас пришло 128 человек. <…> Одни из самых активных участников были болельщики "Сибири"», — рассказала корреспонденту НГС региональный координатор «Чистых игр» Ирина Скокова. Все участники поделились на 32 команды, чтобы посоревноваться, кто соберёт мусора больше всех. Болельщиков «Сибири» собрал и привёз один из самых известных их представителей в Новосибирске Усатый в каске. Всего болельщиков набралось на четыре команды.

На пляже собрали около двух десятков покрышек, а оставшийся мусор собрали в 488 мешков. «33% из них пойдут на полигон, а где-то 67% отправятся на переработку», — уточнила Ирина. Победившая команда, отметила Ирина Скокова, побеждает уже третий раз с большим отрывом: участники собрали 40 мешков с мусором и ещё нашли 500 пластиковых крышечек.

По наблюдению организаторов акции, на диком пляже осталось столько мусора, что можно устроить ещё минимум пять субботников Фото: vk.com/cleangames_nsk