Штанга троллейбуса разбила лобовое стекло автомобилю на Нарымской

На автомобиле осталось несколько повреждений





Сегодня днём, 25 мая, в Новосибирске недалеко от площади Трубникова от троллейбуса оторвалась штанга — деталь упала на проезжающий ВАЗ.





«Троллейбус двигался по Нарымской и перед площадью Трубникова отпала штанга токоприемника и упала на автомобиль ВАЗ», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».





В аварии никто не пострадал, но у легкового автомобиля несколько трещин на лобовом стекле и царапин на корпусе.





Авария случилась в 16:05





Штанга, которая разбила стекло легковому автомобилю





В июле 2018 года похожий случай произошёл на Большевистской — там отвалившийся токоприёмник разбил лобовое стекло «Тойоте».