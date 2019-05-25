Штанга троллейбуса разбила лобовое стекло автомобилю на Нарымской

Авария случилась, когда троллейбус двигался

На автомобиле осталось несколько повреждений
На автомобиле осталось несколько повреждений


Сегодня днём, 25 мая, в Новосибирске недалеко от площади Трубникова от троллейбуса оторвалась штанга — деталь упала на проезжающий ВАЗ.


«Троллейбус двигался по Нарымской и перед площадью Трубникова отпала штанга токоприемника и упала на автомобиль ВАЗ», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


В аварии никто не пострадал, но у легкового автомобиля несколько трещин на лобовом стекле и царапин на корпусе.


Авария случилась в 16:05
Авария случилась в 16:05


Штанга, которая разбила стекло легковому автомобилю
Штанга, которая разбила стекло легковому автомобилю


В июле 2018 года похожий случай  произошёл на Большевистской — там отвалившийся токоприёмник разбил лобовое стекло «Тойоте».

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