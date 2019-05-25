Штанга троллейбуса разбила лобовое стекло автомобилю на Нарымской
Авария случилась, когда троллейбус двигался
Сегодня днём, 25 мая, в Новосибирске недалеко от площади Трубникова от троллейбуса оторвалась штанга — деталь упала на проезжающий ВАЗ.
«Троллейбус двигался по Нарымской и перед площадью Трубникова отпала штанга токоприемника и упала на автомобиль ВАЗ», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В аварии никто не пострадал, но у легкового автомобиля несколько трещин на лобовом стекле и царапин на корпусе.
В июле 2018 года похожий случай произошёл на Большевистской — там отвалившийся токоприёмник разбил лобовое стекло «Тойоте».