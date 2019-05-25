Новосибирец взял бронзу и серебро на европейских соревнованиях по самурайскому искусству

— рассказал корреспонденту НГС президент федерации кендо Новосибирской области Андрей Кусургашев.

Победитель юниорского чемпионата Леон Клюев приехал на соревнования из Южно-Сахалинска, а третий участник российской сборной юниоров — Алексей Савлуков из Иваново. «Вчера мы вышли из пула первыми, в самом пуле были сербы, которых мы выиграли чисто. Потом там были соперники из Македонии и Чехии. А потом мы вновь встретились в финале с сербами и тактически они нас выиграли. К ним нужно было лучше готовиться. Мы, кажется, были подрасслаблены, думали, что будет легко», — рассказал коррсепонденту НГС Роман Кусургашев.

Сегодня во время индивидуальных соревнований во время поединков Роман встретился, в том числе, с венгром, французом, македонцем.

«После того, как выигрываешь очень сильного соперника, в моём случае это был француз, — столько энергии придаётся <...> Потом в конце концов мы встретились со своим же, Клюевым Леоном. Мы с ним бились очень долго, мы готовились, мы знали, кто что бьёт, мы боялись друг друга, понимали, что можем наказать за любую ошибку. Он меня выиграл — пробил мне удар через 5 минут после начала поединка. Потом он дошёл до финала и выиграл», — отметил Роман.