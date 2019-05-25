Новосибирец взял бронзу и серебро на европейских соревнованиях по самурайскому искусству

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Сейчас в Сербии проходит чемпионат по кендо
Накануне Роман (справа) взял серебро в командных соревнованиях, а сегодня выиграл бронзу в личном первенстве. Слева президент федерации кендо НСО Андрей Кусургашев
Сегодня, 25 мая, новосибирец Роман Кусургашев взял бронзу чемпионата Европы по кендо (фехтованию на бамбуковых мечах) в личном первенстве среди юниоров. Соревнования проходят в Сербии.
«Чемпионат Европы по кендо проходит 24–26 мая в Белграде. 24 мая проходил командный юниорский чемпионат. Команда России заняла второе место, среди членов сборной команды — новосибирец Роман Кусургашев. 25 мая проходило индивидуальное первенство среди юниоров.
Роман Кусургашев занял третье место, уступив в полуфинале другому россиянину Леону Клюеву, который и стал чемпионом Европы среди юниоров»,
— рассказал корреспонденту НГС президент федерации кендо Новосибирской области Андрей Кусургашев.
Победитель юниорского чемпионата Леон Клюев приехал на соревнования из Южно-Сахалинска, а третий участник российской сборной юниоров — Алексей Савлуков из Иваново. «Вчера мы вышли из пула первыми, в самом пуле были сербы, которых мы выиграли чисто. Потом там были соперники из Македонии и Чехии. А потом мы вновь встретились в финале с сербами и тактически они нас выиграли. К ним нужно было лучше готовиться. Мы, кажется, были подрасслаблены, думали, что будет легко», — рассказал коррсепонденту НГС Роман Кусургашев.
Сегодня во время индивидуальных соревнований во время поединков Роман встретился, в том числе, с венгром, французом, македонцем.
«После того, как выигрываешь очень сильного соперника, в моём случае это был француз, — столько энергии придаётся <...> Потом в конце концов мы встретились со своим же, Клюевым Леоном. Мы с ним бились очень долго, мы готовились, мы знали, кто что бьёт, мы боялись друг друга, понимали, что можем наказать за любую ошибку. Он меня выиграл — пробил мне удар через 5 минут после начала поединка. Потом он дошёл до финала и выиграл», — отметил Роман.
При этом он подчеркнул, что самый запоминающийся бой был с французом, потому что французы считаются сильными кендоистами. А кроме того, этот спортсмен тренировался в Японии (на родине кендо), у него японские корни и фамилия.
Завтра на чемпионате Европы будут женские и мужские индивидуальные соревнования. Россию там представляют три новосибирских спортсменки: Мария Пономарёва, Татьяна Щербакова и Дарья Авксентюк-Каменская.
В прошлом году новосибирские спортсменки занимали первые места на чемпионате России по кендо.
Елена Громкова
Фото предоставлено Андреем Кусургашевым