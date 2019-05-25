Сегодня, 25 мая, новосибирцы получили SMS-сообщения об опасном ветре от МЧС.

«С 25 по 26 мая в Новосибирской области ожидаются грозы, дожди, град, местами порывы до 25 м/с. Единый телефон экстренных служб 112», — такое сообщение пришло на телефоны жителей города.



При этом сейчас на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра также есть предупреждение об опасных погодных условиях.

При этом в Новосибирске ветер ожидается немного слабее: порывы ожидаются до 23 м/с, без порывов скорость ветра —10–15 м/с.