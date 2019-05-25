25 мая суббота
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 64.61
eur 72.32
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 64.61
eur 72.32
Происшествия

Новосибирцы получили SMS-сообщения об опасном ветре

По области ожидается до 25 м/с, в Новосибирске при этом будет немного тише

Поделиться

236
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Сообщения пришли новосибирцам после 15 часов дня

Фото: Елена Громкова / НГС

Сегодня, 25 мая, новосибирцы получили SMS-сообщения об опасном ветре от МЧС.

«С 25 по 26 мая в Новосибирской области ожидаются грозы, дожди, град, местами порывы до 25 м/с. Единый телефон экстренных служб 112», — такое сообщение пришло на телефоны жителей города.

При этом сейчас на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра также есть предупреждение об опасных погодных условиях.

При этом в Новосибирске ветер ожидается немного слабее: порывы ожидаются до 23 м/с, без порывов скорость ветра —10–15 м/с.

Прежде новосибирские синоптики рассказывали прогноз погоды на выходные: сегодня, в субботу, температура воздуха в городе будет достаточно высокой, но затем вновь начнёт падать.

Елена Громкова
Фото автора

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

предупреждение МЧС

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
Роман (СуперТуз)
25 мая 2019 в 15:38

опасны прежде всего люди. В машинах, в партиях и в других глупых вещах.
А всё остальное - суета.