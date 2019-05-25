Видео: спасатели на скорость забежали на 26-й этаж дома на левом берегу

Сегодня, 25 мая, на территории жилого комплекса «Ясный берег» прошёл вертикальный забег — спасатели на скорость поднимались на 26-й этаж одной из высоток.

В соревнованиях «Вертикальный вызов» приняли участие 52 спасателя, а также в отдельном забеге участвовали гражданские. Соревнования начались в час дня. Участники с интервалом в минуту начали подниматься вверх по лестнице. Но несмотря на разницу во времени старта, некоторые участники догоняли других.

В прошлом году рекордное время подъёма составило 2 минуты 46 секунд. В этот раз рекорд удалось побить: пожарный из мошковской пожарной части Артём Сенатор поднялся на 26-й этаж за 2 минуты 42 секунды.