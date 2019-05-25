Видео: спасатели на скорость забежали на 26-й этаж дома на левом берегу

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Сегодня в жилкомплексе «Ясный берег» прошёл вертикальный забег
В соревнованиях участвовали 52 спасателя
Сегодня, 25 мая, на территории жилого комплекса «Ясный берег» прошёл вертикальный забег — спасатели на скорость поднимались на 26-й этаж одной из высоток.
В соревнованиях «Вертикальный вызов» приняли участие 52 спасателя, а также в отдельном забеге участвовали гражданские. Соревнования начались в час дня. Участники с интервалом в минуту начали подниматься вверх по лестнице. Но несмотря на разницу во времени старта, некоторые участники догоняли других.
В прошлом году рекордное время подъёма составило 2 минуты 46 секунд. В этот раз рекорд удалось побить: пожарный из мошковской пожарной части Артём Сенатор поднялся на 26-й этаж за 2 минуты 42 секунды.
«Я всю свою сознательную жизнь отыграл в хоккей, в том числе и на профессиональном уровне. Хорошая физическая подготовка — это мой конёк. Я всегда стараюсь тренироваться, бегать, что бы ни было. Наверное, мой результат следствие того — тренировок, выступлений всяческих, спортивных мероприятий», — рассказал Артём.
После забега спасателей свои силы попробовали менее подготовленные участники.
«Им также была приготовлена боевая одежда пожарного, также на них одеты аппараты, единственное, они не подключаются к аппаратам <…> маски не надевают, потому что работать в аппаратах нужны определенные навыки, обучение этому», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.
Тем не менее, Винаков отметил, что гражданские лица в таком забеге могут почувствовать весовую нагрузку, которую испытывают спасатели.
В прошлом году году «Вертикальный вызов» проходил в начале июня.
Елена Громкова
Фото и видео Александра Ощепкова
После такого подъема спасателей надо самих спасать.
Я раньше работал на 14 этаже и ходил всегда пешком вместо лифта. Потом стал уже забегать наверх. При длительной тренировке, если подниматься на 26 этаж скажем в течение года, можно справиться с этим рекордом и не валиться с ног с потерей сознания. Просто бегать и бегать по лестнице - это очень разная нагрузка.