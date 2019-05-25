25 мая суббота
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 64.61
eur 72.32
  • 6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    29 марта 2019

    Новая рубрика на НГС

    Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!

    Подробнее
    28 февраля 2019

    Новое в дизайне сайта

    Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 64.61
eur 72.32
Спорт

Видео: спасатели на скорость забежали на 26-й этаж дома на левом берегу

Сегодня в жилкомплексе «Ясный берег» прошёл вертикальный забег

Поделиться

1 400
10 Обсудить

Все новости

Все новости

В соревнованиях участвовали 52 спасателя

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 25 мая, на территории жилого комплекса «Ясный берег» прошёл вертикальный забег — спасатели на скорость поднимались на 26-й этаж одной из высоток.

В соревнованиях «Вертикальный вызов» приняли участие 52 спасателя, а также в отдельном забеге участвовали гражданские. Соревнования начались в час дня. Участники с интервалом в минуту начали подниматься вверх по лестнице. Но несмотря на разницу во времени старта, некоторые участники догоняли других.

В прошлом году рекордное время подъёма составило 2 минуты 46 секунд. В этот раз рекорд удалось побить: пожарный из мошковской пожарной части Артём Сенатор поднялся на 26-й этаж за 2 минуты 42 секунды.

«Я всю свою сознательную жизнь отыграл в хоккей, в том числе и на профессиональном уровне. Хорошая физическая подготовка — это мой конёк. Я всегда стараюсь тренироваться, бегать, что бы ни было. Наверное, мой результат следствие того — тренировок, выступлений всяческих, спортивных мероприятий», — рассказал Артём.

Пожарный Артём Сенатор побил прошлогодний рекорд

Фото: Александр Ощепков / НГС

После забега спасателей свои силы попробовали менее подготовленные участники.

«Им также была приготовлена боевая одежда пожарного, также на них одеты аппараты, единственное, они не подключаются к аппаратам <…> маски не надевают, потому что работать в аппаратах нужны определенные навыки, обучение этому», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.

Тем не менее, Винаков отметил, что гражданские лица в таком забеге могут почувствовать весовую нагрузку, которую испытывают спасатели. 

В забеге приняли участие пожарные и спасатели из разных частей

Фото: Александр Ощепков /НГС

Все участники поднимались на 26-й этаж в пожарном обмундировании

Фото: Александр Ощепков /НГС

Забег устроили по дымозащитной лестнице

Фото: Александр Ощепков /НГС

Каждый новый участник стартовал через минут после предыдущего

Фото: Александр Ощепков /НГС

После подъема очень хотелось пить

Фото: Александр Ощепков /НГС

Также в «Ясный берег» пригнали пожарную технику

Фото: Александр Ощепков /НГС

Соревнования закончились на 26-м этаже

Фото: Александр Ощепков / НГС

Кроме того, спасатели устроили показательную тренировку

Фото: Александр Ощепков /НГС

Они поднимались на балконы с помощью раздвижной лестницы

Фото: Александр Ощепков /НГС

А также спускали людей по верёвкам

Фото: Александр Ощепков /НГС

В прошлом году году «Вертикальный вызов» проходил в начале июня.

Елена Громкова
Фото и видео Александра Ощепкова

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

вертикальный забег

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (10)

человек-планктон
25 мая 2019 в 16:59

После такого подъема спасателей надо самих спасать.
Я раньше работал на 14 этаже и ходил всегда пешком вместо лифта. Потом стал уже забегать наверх. При длительной тренировке, если подниматься на 26 этаж скажем в течение года, можно справиться с этим рекордом и не валиться с ног с потерей сознания. Просто бегать и бегать по лестнице - это очень разная нагрузка.

Фото пользователя
Директор Завода (Ржака)
25 мая 2019 в 16:58

Я в ОАЭ на 71 этаж за 5 минут поднялся.

crry
25 мая 2019 в 17:05

Спасатель МЧС и иже с ними
Спасут нас повсеместно и везде.
Дороги будут строить бабуины
Отмучавшись в безвестной катманде.