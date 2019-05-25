Лигрица Зита из Новосибирского зоопарка: вспоминаем, какой она была

На этой неделе представители зоопарка сообщили, что лигрица умерла ещё в прошлом году

За время жизни лигрица Зита родила шесть лигрят. Фото 2013 года





На этой неделе представители Новосибирского зоопарка сообщили, что ещё в прошлом году умерла лигрица Зита.





«Умерла в прошлом году, однако мы никогда и не сообщаем о таких событиях», — сообщила агентству ТАСС представитель зоопарка Евгения Пирожкова. Она уточнила, что Зита умерла по естественным причинам.







Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова уточнила корреспоненту НГС, что Зиты не стало 18 ноября 2018 года.





Таким образом, лигрице было 14 лет — родилась она в летом 2004 года, но тогда об этом сообщали в декабре. Отцом лигрицы был африканский лев, а матерью — бенгальская тигрица. После этого у родителей Зиты родились ещё три лигрёнка в 2005 году.





В то время директор зоопарка Ростислав Шило рассказывал, что рождение лигров не стало результатом научного эксперимента: африканский лев и бенгальская тигрица с юного возраста содержались в соседних вольерах и привыкли друг к другу.





Лигрица Зита родилась у двух видов, которые не пересекаются в природе. Фото 2013 года





В 2008 году Зите начали подбирать пару — тогда в качестве претендента рассматривали молодого львёнка, который за год до этого родился в зоопарке.





И в 2010 году к Зите подсадили в соседней вольер льва Сэма, чтобы они начали привыкать друг к другу.





Фото Зиты, которое было размещено на сайте зоопарка в 2010 году





В 2012 году у лигрицы и льва родился котёнок — это была девочка, которую назвали Киярой.





Кияра родилась у Зиты в 2012 году





В 2013 году Зита родила сразу трёх лигрят.





Три лигренка-самочки родились в Новосибирском зоопарке 16 мая 2013 года





Отцом лигрят Зиты был лев Сэм





Сейчас в зоопарке лигры не содержатся





В третий раз пара лигрят у Зиты родилась летом 2015 года.





В третий раз у Зиты родилась пара детёнышей





Как и африканские львы, Зита зимой жила в открытом вольере













Сейчас в Новосибирском зоопарке лигры не содержатся, но по-прежнему живёт лев Сэм.