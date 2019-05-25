Девочка-подросток пропала после занятий в школе

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14-летняя Оксана Пономарёва не вернулась домой в четверг
Девочку ищут третий день
Новосибирские волонтёры объявили поиск 14-летней Оксаны Пономарёвой, которая пропала 23 мая в Калининском районе города.
«Не вернулась домой после занятий в школе», — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте».
Её местонахождение неизвестно с 23 мая.
В ориентировке, которую распространяют волонтёры указаны следующие приметы: рост — 162 см, нормальное телосложение, карие глаза, русые волосы
«Была одета: черная куртка, серый кардиган, черные брюки, синие кроссовки. С собой школьный рюкзак», —отмечается в ориентировке.
На прошлой неделе новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков мальчика через несколько часов после их объявления.
Елена Громкова
Фото Александр Ощепков (1), lizaalert.org (2)
Дай Бог, чтобы просто загуляла девчонка и вернулась невредимая домой! Но так поступать с родителями нельзя! Плохо девочка, очень плохо!!!
Пропала в Калининском районе..
А волонтеры точно в этом уверены?
Она могла например поехать в Октябрьский район и там пропасть у своего брйфренда...
А могла вообще уехать в Плотниково, посмотреть Бугатти 1936 года или Паджеро 2019 года...
Глянуть имение, особняк, летающую дачу и полететь в Горный!?......