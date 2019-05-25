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Город

Видео: на площади Ленина запустили два десятка воздушных змеев

Флешмоб посвятили переходу на цифровое телевещание

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На 20 змеях была символика разных телевезионных каналов 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 25 мая, Новосибирск присоединился к флэшмобу «Запуск цифровых воздушных змеев» — на площади Ленина запустили 22 змея.

«Мероприятие символизирует новый этап развития телевидения — переход на цифровое эфирное телевидение», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Участники акции собрались перед оперным театром. На 20 змеях были логотипы телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. На одном змее изображена символика Новосибирской области, еще на одном — логотип перехода России на цифровое телевещание.

С 3 июня 2019 года Новосибирская область полностью переходит на цифровые технологии телевещания

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Продолжат вещание в аналоговом формате лишь региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов

Фото: Густаво Зырянов

Во время мероприятия также прошла зарядка для всех желающих

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Участники собрались возле оперного в 10 утра

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Для организации перехода в муниципальных районах и городских округах работали волонтеры, которые помогали новосибирцам настроить оборудование, консультировали

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Цифровое телевидение появилось в Новосибирской области в 2012 году, в 2013-м расширился список каналов.

Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова

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КОММЕНТАРИИ (38)

Настасья
25 мая 2019 в 12:18

Наконец-то это сврешилось! Телевидению в условиях медиаконвергенции необходимо набирать обороты вновь. Я не фанат, конечно, ящика, но в целом это позитивная тенденция

Мия Стародубцева
25 мая 2019 в 12:14

Я мимо проходила как раз - симпатично выглядело это действо, наконец-то цифра появится в нашем регионе!!

Смотрю.
25 мая 2019 в 12:13

Теперь враньё и сказки можно будет увидеть в хорошем,цифровом качестве.