Видео: на площади Ленина запустили два десятка воздушных змеев

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Флешмоб посвятили переходу на цифровое телевещание
На 20 змеях была символика разных телевезионных каналов
Сегодня, 25 мая, Новосибирск присоединился к флэшмобу «Запуск цифровых воздушных змеев» — на площади Ленина запустили 22 змея.
«Мероприятие символизирует новый этап развития телевидения — переход на цифровое эфирное телевидение», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Участники акции собрались перед оперным театром. На 20 змеях были логотипы телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. На одном змее изображена символика Новосибирской области, еще на одном — логотип перехода России на цифровое телевещание.
Цифровое телевидение появилось в Новосибирской области в 2012 году, в 2013-м расширился список каналов.
Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова
Наконец-то это сврешилось! Телевидению в условиях медиаконвергенции необходимо набирать обороты вновь. Я не фанат, конечно, ящика, но в целом это позитивная тенденция
Я мимо проходила как раз - симпатично выглядело это действо, наконец-то цифра появится в нашем регионе!!