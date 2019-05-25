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usd 64.61
eur 72.32
Происшествия

К СибУПК приехали пожарные: из университета эвакуировали студентов

Толпу людей вывели на улицу по тревоге

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На место приехали пожарные

Фото: Николай Швырёв

Сегодня утром, 25 мая, из Сибирского университета потребительской кооперации в Новосибирске эвакуировали студентов.

Подробности читайте здесь.

Елена Громкова
Фото Николая Швырёва

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Елена Громкова

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эвакуация

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КОММЕНТАРИИ (1)

crry
25 мая 2019 в 11:20

МЧС тренируется перед молодёжным ЧМ по хоккею.