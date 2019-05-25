Новосибирская спортсменка взяла серебро на Кубке России по тхэквондо

Сибирячка выступала в личной дисциплине

Спортсменку Олесю Рубцову порадовал результат на этих соревнованиях 
Спортсменку Олесю Рубцову порадовал результат на этих соревнованиях 


Новосибирская спортсменка Олеся Рубцова заняла второе место на Кубке России по тхэквондо в личной дисциплине. Об этом сообщает Федерация тхэквондо Сибирского Федерального округа на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Соревнования проходили с 20 по 24 мая в городе Шахты (Ростовская область).


Корреспонденту НГС спортсменка призналась, что довольна своим результатом. 


«Как любой спортсмен, рассчитывала взять золотую медаль, [но] результатом вполне довольна. На Кубке России участвовало более 300 спортсменов из 40 регионов страны. <...> На данном турнире сложностью являлось отсутствие рядом личного тренера на момент выступления», — рассказала Олеся Рубцова. 


Сейчас сибирячка готовится к следующим соревнованиям — в конце июля состоится Первенство России среди молодёжи до 21 года.


Сибирячка со своими соперницами на пьедестале 
Сибирячка со своими соперницами на пьедестале 


В апреле спортсменка из Новосибирска Татьяна Садчикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по тхэквондо — девушка выступала в дисциплине «Командная спецтехника»

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