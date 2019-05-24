Новосибирск вошёл в топ-5 городов России по угонам автомобилей

Традиционно больше всего угонов в крупных городах





Специалисты компании «АльфаСтрахование» провели анализ и составили рейтинг российских городов по количеству хищений автомобилей — Новосибирск занял в списке четвёртое место.





Авторы исследования проанализировали обращения клиентов по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за 2017 и 2018 года, и составили рейтинг. Список 2018 года возглавил Санкт-Петербург, затем идёт Хабаровск, на третьем месте — Калуга, четвёртое место у Новосибирска, замыкает пятёрку Москва.





«В первой пятёрке рейтинга 2018 года остались три города из топ-5 2017 года — Москва, Хабаровск и неизменный лидер — Санкт-Петербург. В целом в топе можно наблюдать крупные города с большим количеством застрахованных автомобилей и высоким спросом на них на теневом рынке. Угонщиков интересуют как сами автомобили, так и их детали — часть транспортных средств, обычно среднеценового сегмента, похищается под разбор, — отметил Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование».







В конце прошлого года новосибирская полиция подсчитала количество краж автомобилей и назвала самые угоняемые модели и самые бесполезные сигнализации — больше всего в группу риска попадают те автовладельцы, машины которых вообще не оборудованы никакими противоугонными системами.